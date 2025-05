Ricardo Pérez y Susana Zabaleta hablan de su primer beso: ‘Ya no nos íbamos a ver’ | VIDEO

No es un secreto que la relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez nació cuando compartieron pantalla en el programa Divina Comida, donde se conocieron por primera vez y donde surgió una fuerte química que con el tiempo, los llevó a tener una relación sentimental.

A pesar de que en su relación parecen haberse llevado las cosas con bastante calma, al conocerse un tiempo antes de comenzar a salir formalmente, en una reciente entrevista con Yordi Rosado, Ricardo Pérez y Susana Zabaleta contaron que su primer besó ocurrió a solo días de haberse conocido.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez hablan de su primer beso

Durante el encuentro con el comunicador, la pareja habló sobre los detalles más profundos de su relación, así como la forma en la que se conocieron y se enamoraron. Incluso, mencionaron que fue en la casa de Eduardo Videgaray que tuvieron su primer beso.

“Es que ya no nos íbamos a ver nunca más”, expresó Zabaleta para defenderse por la rapidez de su beso. En ese sentido, explicaron que no podrían tener más comunicación, pues no se habían pasado sus números telefónicos.

Ricardo menciona que estaba afuera de la casa fumando cuando ella se acercó a despedirse y agradecerle por los momentos de diversión que tuvieron juntos mientras grababan el programa.

Ella le aceptó un cigarro. “Dije ‘híjole, ya no nos vamos a volver a ver’ y le di un beso”, contó Zabaleta. “No te me aventaste, nos encontramos”, puntualizó Ricardo, señalando que él sabía que esa era la oportunidad que tenían para darse un beso.

Aseguran que fue “un piquito más lento” y algo muy romántico, pero nada extremo. Sin embargo, eso fue suficiente para darse cuenta de que habían sentido algo los dos. Después de eso, Susana cuenta que le dijo a una colaboradora “ya valió madre” por el beso.

Por su parte, Ricardo no tardó en contarle lo que pasó a su amigo Slobotzky, a su vez que comenzó a pensar qué hacer para volverla a ver.

Susana Zabaleta cuenta que después de eso, Ricardo Pérez no le contestaba los mensajes, algo que se fue arreglando con el tiempo, pues él confesó que nunca se le han dado bien las redes sociales.

Entrevista completa de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez