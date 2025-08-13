¿Cómo se llama la parte que está por debajo de las uñas? Ésta es su importancia

Esta es la importancia de las uñas y cada una de sus partes

Cuando pensamos en las uñas, lo primero que se nos viene a la mente es su apariencia o el cuidado estético: cortarlas, limarlas, pintarlas o mantenerlas limpias. Sin embargo, las uñas tienen una anatomía más compleja de lo que parece a simple vista. Una de sus partes menos conocidas, pero más importantes, es el hiponiquio, el tejido que se encuentra justo debajo del borde libre de la uña.

¿Qué es el hiponiquio?

La palabra hiponiquio proviene del griego: hypo (debajo) y onyx (uña). Se trata de una banda de piel engrosada situada en la parte inferior de la uña, que actúa como un sello natural entre el extremo del dedo y la placa ungueal (la lámina dura que conocemos como uña).

Su ubicación exacta es entre el borde libre de la uña y la yema del dedo, y cumple una función protectora clave para la salud de nuestras manos y pies.

Función principal: un escudo contra bacterias y hongos

El hiponiquio es mucho más que “piel bajo la uña”. Forma parte del sistema de defensa del cuerpo. Su función principal es servir como barrera física que evita que microorganismos como bacterias, virus y hongos penetren en el lecho ungueal y causen infecciones.

Cuando esta zona se daña —por ejemplo, al cortar las uñas demasiado cortas, morderlas, o empujar objetos debajo para limpiarlas—, se rompe esa barrera, dejando la puerta abierta a problemas como:

Paroniquia (infección de la piel alrededor de la uña).

Onicomicosis (infección por hongos).

Inflamaciones y enrojecimiento en la punta del dedo.

Diferencias con otras partes de la uña

Es común confundir el hiponiquio con otras zonas. Para ubicarlo mejor:

Cutícula o eponiquio : piel que recubre la base de la uña, en la parte cercana a la mano o pie.

Lecho ungueal : piel directamente debajo de la uña, donde se apoya la placa ungueal.

Hiponiquio: piel bajo el borde libre, en la punta del dedo.

Cada parte tiene su propia función y, en conjunto, mantienen la uña sana y protegida.

¿Por qué no debes cortar o empujar el hiponiquio?

En la manicura, muchas personas intentan “limpiar” debajo de la uña con palitos o herramientas metálicas. Esto puede dañar el hiponiquio, especialmente si se empuja o corta demasiado. El daño en esta área puede causar:

Dolor y sensibilidad.

Sangrado.

Riesgo alto de infecciones.

Desprendimiento parcial de la uña.

Por eso, dermatólogos y especialistas en cuidado de uñas recomiendan limpiar suavemente, sin introducir objetos punzantes, y evitar cortar demasiado el borde libre.

Cuidados recomendados

Mantener la uña a una longitud segura, evitando cortar al ras de la piel.

Hidratar manos y uñas con cremas o aceites, para que el hiponiquio no se reseque.

Usar guantes protectores al manipular detergentes o productos químicos.

Evitar morderse las uñas o arrancar piel de los dedos.

Limpiar debajo de la uña con un cepillo suave, no con objetos puntiagudos.

Un dato curioso: el hiponiquio y la sensibilidad táctil

Aunque no lo parezca, el hiponiquio tiene terminaciones nerviosas que colaboran con la sensibilidad táctil en la punta de los dedos. Esto explica por qué, cuando se lastima, la molestia puede ser intensa.