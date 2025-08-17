Esto le pasa a tu cuerpo si comes avena con plátano DIARIAMENTE

Incorporar avena con plátano en tu desayuno diario no solo es delicioso, sino que también ofrece una combinación poderosa de nutrientes respaldada por estudios científicos. A continuación, te presentamos los principales beneficios de esta combinación, sustentados por fuentes confiables.

En La Razón te contamos más sobre cuáles son los beneficios de tomar avena con plátano, sin embargo, te recomendamos que consultes con un médico para que balancees tu dieta.

Mejora la salud cardiovascular

La avena es rica en beta-glucano, una fibra soluble que ha demostrado reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol “malo”) y disminuir la presión arterial. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que el consumo de avena puede tener efectos similares a los medicamentos antihipertensivos en la reducción de la presión arterial.

Por otro lado, el plátano es una excelente fuente de potasio, un mineral esencial para la función cardíaca. Una dieta rica en potasio puede ayudar a reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Aumenta la energía y mejora el estado de ánimo

La avena proporciona carbohidratos complejos que se digieren lentamente, ofreciendo una liberación constante de energía. Además, contiene vitaminas del complejo B, esenciales para la producción de energía y el funcionamiento del sistema nervioso.

El plátano, por su parte, contiene vitamina B6, que participa en la producción de neurotransmisores como la serotonina, conocida como la “hormona de la felicidad”. Esto puede contribuir a mejorar el estado de ánimo y reducir síntomas de depresión.

Promueve una digestión saludable

La avena es rica en fibra soluble, que ayuda a regular el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento. Además, su contenido de beta-glucano puede mejorar la salud intestinal al aumentar la población de bacterias beneficiosas en el colon.

El plátano aporta pectina, una fibra que ayuda a regular el sistema digestivo y puede aliviar el estreñimiento. También contiene almidón resistente, que actúa como prebiótico, alimentando las bacterias buenas del intestino.

Ayuda en el control de peso

La combinación de avena y plátano es baja en calorías pero alta en fibra, lo que puede aumentar la sensación de saciedad y reducir el consumo de calorías a lo largo del día. Esto puede ser beneficioso para quienes buscan controlar su peso.

Refuerza el sistema inmunológico

La avena contiene antioxidantes, como los avenantramidas, que tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico.

El plátano es una buena fuente de vitamina C, un nutriente esencial para el sistema inmunológico y la protección contra enfermedades.

¿Cómo preparar esta combinación?

Una forma sencilla de disfrutar de estos beneficios es preparar un tazón de avena cocida y añadirle rodajas de plátano maduro. Puedes endulzar con un toque de miel o agregar nueces para un extra de proteína y grasas saludables. Esta combinación no solo es nutritiva, sino también deliciosa y fácil de preparar.