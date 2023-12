El agua alcalina... ¿mejor que el agua común y corriente?

Así como hay muchas personas que indican que tomar agua alcalina no es bueno para la salud, hay otro porcentaje que está a favor de su consumo por sobre el del agua común y corriente, la que bebemos todos los días. En Mayo Clinic, por ejemplo, indican que el agua embotellada que se vende como agua alcalina (regulada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) "podría tener nutrientes agregados para lograr un pH alcalino.

Aunque los defensores del consumo de agua alcalina aseguran que tiene un nivel de PH más alto que el agua que bebemos comúnmente e indican que puede ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer o los padecimientos cardíacos, nosotros te contamos lo que indica en México la Procuraduría Federal del Consumidor, y además te explicamos qué es el agua alcalina y si es mejor que el agua convencional.

¿Qué es el agua alcalina?

En un estudio realizado por Profeco, el cual puedes consultar haciendo click AQUÍ, se indica que lo que se comercializa como agua alcalina es aquella que tiene pH superior a 7.0, más no existe un rango establecido por ninguna normativa, lo que hace que se modifique el pH en el agua con diferentes compuestos disueltos como carbonatos, bicarbonatos o hidroxilos acompañados de algún mineral como calcio, magnesio, potasio y sodio.

Agua alcalina vs. agua purificada. Especial

¿El agua alcalina es mejor que el agua convencional?

De acuerdo al estudio de Profeco, no. Informan que la Norma oficial Mexicana "Productos y Servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias", mejor conocida como la NOM-201-SSA1-2015, regula y define al agua para consumo humano como a toda aquella cuya ingestión no cause efectos nocivos en la salud, es decir, cuando está libre de gérmenes patógenos y de sustancias tóxicas.

"Específicamente para aguas alcalinas, no existe regulación, lo único establecido en la NOM-201-SSA1-2015 es que no se permite en el etiquetado o en la publicidad del producto, declaraciones que indiquen que ha adquirido valor especial o superior gracias a la adición de minerales o. la modificación de sus propiedades, tales como pH, estructura molecular, conductividad, cantidad de oxígeno, entre otros", refiere Profeco.

Indican, en pocas palabras, que "las etiquetas y publicidad de las aguas alcalinas indican que tienen mayor beneficio por la diferencia en pH, pero estudios científicos no dan evidencia de ello".

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.