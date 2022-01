Ómicron causará inmunidad y contribuirá al fin de la pandemia: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró que la variante Ómicron se propaga más rápido, pero que al no provocar casos de gravedad, causará inmunidad en muchas personas y podría contribuir al final de la pandemia en México y en todo el mundo.

“Ómicron es una variante que produce enfermedad más leve, se propaga más rápido, pero no son casos de gravedad, lo que hace una epidemia más manejable pero no más deseable, creemos que causará inmunidad en muchas personas y podría contribuir al final epidemiológico, no solo en México sino en todo el mundo”, declaró el subsecretario en conferencia matutina del Pulso de la Salud.

leer más OMS: Peligroso asumir que Ómicron es el fin de la pandemia

En el Pulso de la Salud, explicó que las tres primeras semanas de 2022 se vio un repunte de casos de Covid-19 en el país, pero que esta última semana, el incremento fue de 12 por ciento, por lo que se ve una reducción de contagios que se podría convertir en una tendencia.

“En las primeras tres semanas del año 2022 tuvimos cambios muy rápidos de aumento en la cantidad de casos, esto debido a la presencia de la variante Ómicron como la preponderante en México; sin embargo, en la semana epidémica número cuatro vemos un incremento de tan sólo 12 por ciento, esto es un cambio muy sustancial, ya se empieza a ver en la tendencia y esto reduce desde luego la cantidad o el porcentaje de casos estimados que son activos a 5.9 por ciento.

“Esto, insisto, debe tomarse con cautela, pero de mantenerse ya podría ser el inicio de un cambio en la tendencia de crecimiento; por lo tanto, se reduce la velocidad de crecimiento de la epidemia”, señaló el funcionario.

Recalcó que la inmunización ha sido un punto clave para evitar hospitalizaciones, además de que la mayoría de los hospitalizados no fueron inmunizados.

Destacó que antes de que diera inicio la Campaña Nacional de Vacunación, 75 por ciento de los mexicanos aseguró que se inmunizaría contra el virus y que ahora, 89 por ciento de las personas mayores de 18 años ya cuenta con al menos una dosis.

“La cifra está muy arriba de lo que algún momento se había anticipado dadas las respuestas en las encuestas, en particular la encuesta de salud y nutrición, en donde se manifestaba que sólo 75 por ciento de la población desearía ser vacunada, pero ya tenemos 89 por ciento que no sólo lo deseó, sino lo logró”, reiteró.

Gráfico

CRECEN HOSPITALIZACIONES

Por la noche, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó 44 mil 902 contagios y 475 muertes por Covid-19 en el último día, por lo que la cifra total ascendió a cuatro millones 730 mil 669 casos acumulados y 303 mil 776 defunciones en lo que va de la pandemia.

En el Informe Técnico Diario, la dependencia señaló que hay 627 mil 039 casos sospechosos y 293 mil 602 casos activos. Además, las hospitalizaciones aumentaron un punto porcentual en el último día, tanto en camas generales como en camas con ventilador, que pasaron de 43 a 44 por ciento y de 25 a 26 por ciento, respectivamente.

Lemm.