COVID-19: Usar dos cubrebocas mejora 90% el bloqueo del virus, indica estudio

Un estudio realizado en Estados Unidos indica que una persona que use dos y hasta tres cubrebocas al mismo tiempo puede lograr una efectividad mayor al 90 por ciento para bloquear al virus del COVID-19.

Las responsables del estudio señalan que para el uso de dos cubrebocas, la mejor forma de hacerlo es colocar uno de tela de tejido apretado sobre uno quirúrgico.

En el caso de preferir colocarse tres capas de protección, la configuración debe ser: dos cubrebocas de tela de tejido apretado, con uno en medio de “un material filtrante no tejido de alta eficiencia”, como sería el de una bolsa de vacío, aseguran.

Dos cubrebocas tienen 90% de eficacia

De acuerdo con las investigadoras estadounidense Monica Gandhi y Linsey C. Marr, las personas lograrían una eficacia mayor a 90 por ciento para bloquear a las partículas del tamaño de 1 micra, magnitud que corresponde con el tamaño de los aerosoles respiratorios involucrados en la transmisión de COVID-19.

“Al reducir la inhalación de partículas virales por parte del usuario, los cubrebocas pueden protegerlo de la adquisición de COVID-19 o, si se adquiere, posiblemente dé lugar a una infección más leve o asintomática”, al reducir la carga viral.

El estudio

La información está contenida en el estudio “Uniting Infectious Disease and Physical Science Principles on the Importance of Face Masks for COVID-19” (“Uniendo los principios de las ciencias físicas y las enfermedades infecciosas sobre la importancia de las mascarillas para el COVID-19”), auspiciado por el National Institute of Allergy and Infectious Diseases/National Institutes of Health y la National Science Foundation.

En México, de acuerdo con los resultados de la investigación realizada por la Universidad Imperial de Londres, alrededor del 80 por ciento de mexicanos aseguró portar las mascarillas cada vez que sale de su casa. Esta cifra es superada por países como Singapur, España y Filipinas, cuyas cifras sobrepasan el 90 por ciento.

Sobre la eficacia de estos implementos, un estudio realizado en Alemania mostró una reducción del 47 por ciento en las nuevas transmisiones de COVID-19 luego de que el uso de cubrebocas se hizo obligatorio por parte de los gobiernos estatales.

Las investigadoras

Monica Gandhi es profesora de medicina en la Universidad de California en San Francisco, así como directora del Centro UCSF Gladstone para la Investigación del SIDA.

Linsey C. Marr, por su parte, es una investigadora y profesora de Ingeniería Civil y Ambiental de Charles P. Lunsford en Virginia Tech.