Hidalgo: más oportunidades, menos desigualdad y educación que transforma comunidades y futuros

El programa Becas para el Bienestar en Hidalgo se ha consolidado como una política educativa que cambia vidas y fortalece la equidad.

Actualmente, más del 53% del alumnado recibe algún tipo de apoyo, lo que representa 371 mil becas federales al año. Esta inversión ha mejorado los indicadores de desempeño escolar, redujo la deserción y garantizó que más niñas, niños y jóvenes continúen su formación académica.

En educación secundaria, la Beca Rita Cetina ha sido un impulso decisivo para elevar la eficiencia terminal de 93.1% a 94%, posicionando al estado en el tercer lugar nacional, mientras que la tasa de abandono escolar se mantiene en un 2.6%, una de las más bajas del país.

A nivel global, la eficiencia total del sistema educativo, medida por la trayectoria continua de los alumnos desde primaria hasta universidad, aumentó del 27% al 39% entre 2005 y 2024.

Para el nivel medio superior, la Beca Universal Benito Juárez permitió ampliar la cobertura de 79.5% a 82% y redujo la desafiliación del 13.5% al 12.6%, fortaleciendo la permanencia de los jóvenes en el bachillerato.

En educación superior, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro impulsó la eficiencia terminal de 68.8% a 76.5%, reflejando el compromiso de los universitarios hidalguenses con su desarrollo profesional. Además, se entregan 51 mil becas en este nivel, alcanzando una cobertura del 56.9% y con la meta de llegar a la universalidad en los próximos años.

El impacto de estas becas se vive con especial fuerza en comunidades indígenas y rurales como La Huasteca y La Sierra Gorda, donde estos apoyos representan una oportunidad real de movilidad social y bienestar.

Las becas no son sólo un apoyo económico, son una puerta abierta al futuro Natividad Castrejón, secretario de Educación de Hidalgo



Cada entrega de becas se ha convertido en una verdadera fiesta, un momento de alegría y esperanza donde estudiantes, madres, padres y docentes celebran la oportunidad de seguir aprendiendo.

Las sonrisas, los aplausos y el entusiasmo de los jóvenes reflejan que las becas no son sólo un apoyo económico: son una puerta abierta al futuro, una muestra tangible de que el esfuerzo y la educación transforman vidas. En las comunidades más apartadas, cada beca simboliza una promesa cumplida y un sueño que empieza a hacerse realidad. En Hidalgo, la educación es el puente que une igualdad, justicia y desarrollo para las nuevas generaciones.