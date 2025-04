Los videojuegos más esperados para mayo

Mayo de 2025 promete ser un mes emocionante para los aficionados a los videojuegos, con una variedad de títulos nuevos que abarcan diferentes géneros y plataformas. Desde remasterizaciones de clásicos hasta nuevas aventuras y simuladores, el quinto mes del año tiene algo para todos.

Sabemos que el mundo de los videojuegos está en constante evolución, y cada mes trae consigo nuevas experiencias y desafíos. El 1 de mayo próximo se lanzará Despelote, que trata de una aventura narrativa en primera persona desarrollada por Julián Cordero y Sebastian Valbuena, y publicada por Panic. Ambientado en Quito, Ecuador, en 2001, el juego permite a los gamers explorar la ciudad como un niño apasionado por el futbol, interactuando con su entorno y viviendo la euforia de la clasificación de Ecuador al Mundial.

También para el 1 de mayo, se lanzará Little Sim World, un simulador de vida desarrollado y publicado por Blue Gravity Studios. Ambientado en Londres, este juego en 2D permite a los jugadores crear y personalizar su hogar, interactuar con personajes simpáticos y realizar diversas actividades como pesca, cocina y gimnasio.

TE RECOMENDAMOS: Combate las altas temperaturas de México Los mejores aires acondicionados para los estados más calurosos

Tan sólo unos días después, el 6 de mayo, se lanzará Age of Empires II: Definitive Edition, que además celebra el 20 aniversario de este querido juego de estrategia. La remasterización incluye gráficos adaptados a pantallas de resolución 4K y una banda sonora renovada, ofreciendo una experiencia moderna para los jugadores de hoy.

Ese mismo día también será lanzado Among Us 3D, una adaptación del popular juego de deducción social Among Us, desarrollado por Innersloth. Esta versión en 3D permite a los jugadores sumergirse en el universo del juego desde una perspectiva más inmersiva.

Para el 8 de mayo, The Midnight Walk verá la luz. Esta es una aventura desarrollada por MoonHood y Fast Travel Games, compatible con la realidad virtual de Steam VR y PS VR 2. Los jugadores deben iluminar su camino por un mundo de maravilla y terror.