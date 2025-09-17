Mejores IA de la actualidad: de ChatGPT a Gemini y Copilot

En menos de tres años, la Inteligencia Artificial (IA) ha pasado de ser una herramienta experimental en laboratorios tecnológicos a convertirse en un recurso cotidiano para millones de personas y empresas.

Hoy, existen asistentes que escriben textos complejos, generan imágenes hiperrealistas, editan videos y hasta se integran en el flujo de trabajo profesional. Entre las plataformas más destacadas se encuentran ChatGPT, Deepseek, Gemini y Copilot, cada una diseñada para cubrir necesidades.

Desarrollado por OpenAI, ChatGPT se ha consolidado como la herramienta de IA generativa más popular en el mundo. Su fortaleza está en la creación y comprensión de texto: puede redactar desde tareas escolares sencillas hasta guiones de video, responder dudas técnicas, crear estrategias de marketing y simplificar información.

El Dato: Google implementó en Gemini la nueva IA de edición de imágenes “Nano Banana” que promete facilitar elementos de la edición.

Gracias a su entrenamiento en múltiples lenguajes y su capacidad de razonamiento, ChatGPT también se usa en programación, traducción y generación de ideas creativas. La versión más reciente (GPT-5) integra funciones multimodales: comprende imágenes, interpreta audios y responde en tiempo real, lo que amplía su utilidad más allá de la escritura.

Aunque menos conocida por el público general, Deepseek ha ganado terreno en entornos profesionales por su enfoque técnico. Esta IA destaca en el análisis de datos, generación de código y depuración avanzada de software.

A diferencia de otras plataformas generalistas, Deepseek está diseñada para ayudar a ingenieros y programadores a optimizar procesos y construir aplicaciones más robustas. Además, ofrece un entorno seguro para pruebas, con modelos especializados en matemáticas y lógica formal.

Google por su parte, presentó Gemini como su plataforma de IA de nueva generación, enfocada en la interacción natural y multimodal. Su propuesta va más allá del texto: Gemini puede procesar imágenes, videos y audios de manera conjunta, lo que lo convierte en un asistente flexible para múltiples escenarios.