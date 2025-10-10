Si eres fanático de los títulos de terror de Roblox como 99 Noches en el Bosque, es posible que el eslogan que asegura estar “inspirado en una historia real”, haya despertado tu curiosidad.

A diferencia de los clichés habituales del género de horror, este juego presenta una trama que atrapa de inmediato al público, por lo que vale la pena explorar con mayor detenimiento qué hay detrás del famoso juego. Aquí te contamos.

Conoce la historia real detrás de 99 Noches en el Bosque

La campaña publicitaria de 99 Noches en el Bosque dejó en claro que el juego está “inspirado en hechos reales”. Aunque los desarrolladores no han hecho declaraciones oficiales al respecto, dentro del propio juego se les recuerda a los usuarios que “el juego está basado en una historia real” y que “se han modificado algunos detalles”.

Una teoría muy popular entre los fans del juego es que se retomó la historia de supervivencia real de unos niños luego de un accidente aéreo de la amazonia colombiana, en 2023. El suceso fue ampliamente conocido, llegando a la prensa internacional.

Como domesticar un conejo en 99 noches en el bosque #ROBLOX #99nightintheforest pic.twitter.com/oKjph5buD7 — Surpais1 (@surprais1_) October 8, 2025

¿Qué pasó en el accidente aéreo de la amazonia colombiana de 2023?

En mayo de 2023, el ejército de Colombia tuvo que ejecutar la Operación Esperanza, una extensa misión de rescate con el objetivo de encontrar una avioneta que se había accidentado en la selva amazónica. De los adultos que iban a bordo, incluyendo al piloto, ninguno sobrevivió, pero cuatro niños de 13, 9, 4 años y un bebé de 11 meses lograron mantenerse con vida por 40 días.

La mayor, una niña de 13 años, desempeñó un rol esencial en la supervivencia de sus hermanos gracias a sus conocimientos sobre la cultura indígena huitoto. Logró alimentar y guiar a sus hermanos en medio de la selva.

Siguiendo estrategias similares a las que se ven en 99 Noches en el Bosque, los niños lograron sobrevivir alimentándose de frutos silvestres, semillas y harina de yuca, refugiándose entre los árboles y evitando animales peligrosos como serpientes y jaguares.

Todo indica que esta impresionante historia de supervivencia fue la principal fuente de inspiración para el videojuego, en el cual los jugadores no encarnan a los sobrevivientes, sino a los rescatistas de los niños. En el juego, incluso es posible encontrar un avión estrellado recreado en el mapa, como alusión directa a este hecho real que fue noticia mundial.

Aunque la historia de 99 Noches en el Bosque parte de esta base, luego evoluciona hacia una atmósfera más centrada en el terror ficticio.

Four children from an Indigenous community in Colombia were found alive in the south of the country more than two weeks after the plane they were traveling in crashed in thick jungle, President Gustavo Petro said https://t.co/tvd35Kj8R9 1/5 pic.twitter.com/Cd6HVDt9Jo — Reuters (@Reuters) May 18, 2023