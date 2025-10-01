La historia real del video de El Cachetes muerto

Esta es la historia del video de El Cachetes

El caso del video de El Cachetes resurgió en las redes sociales por una publicación que se hizo recientemente en un grupo de redes sociales, lo que ha desatado memes y diversos comentarios alrededor de este caso de brutalidad en el que un joven involucrado en el crimen murió de una manera cruel ultimado por sus propios compañeros de su banda criminal.

En Internet están circulando memes e imágenes virales en torno al caso de El Cachetes, un joven cuyo nombre real era Christopher, pero que su historia causó revuelo en 2023 y dos años después volvió a dar de qué hablar.

¿Quién es El Cachetes?

El Cácheles era un joven adolescente que vivía en la alcaldía de Gustavo A. Madero en la comunidad conocida como Cocoyotes.

Este joven andaba en malos pasos y pues formaba parte de un grupo criminal, a este joven ya lo habían detenido por portación de sustancias, sin embargo, logró salir bien librado. Hasta el día en que por robarse una moto lo asesinaron.

Reviven el caso de El Cachetes muerto en redes ı Foto: Especial

Según los datos que se tienen de El Cachetes en redes sociales, este joven era un fan del personaje Tony Montana, que era un narcotraficante, en ese sentido Christopher se hacía llamar Montana también.

El día que murió él y sus compañeros de la banda criminal se habían robado una motocicleta azul, pero no se ponían de acuerdo sobre quién se la iban a quedar, así que El Cachetes se la llevó a su casa y horas después apareció muerto.

El VIDEO de El Cachetes muerto

El Cachetes se quedó con la motocicleta, pero al parecer sus compañeros criminales no estuvieron de acuerdo y fueron a buscarlo, El Cachetes fue baleado en nueve ocasiones por lo que terminó muerto en ese instante. En redes se dieron a conocer fuertes imágenes de lo sucedido.

Cómo quedó El Cachetes muerto

En redes sociales se difundieron imágenes de este joven muerto. El Cachetes quedó tendido en el asfalto de la calle casi boca abajo. Además de que tenía marcada una M en un costado de la cabeza a manera de que se la habían hecho con máquina de rasurar, una moda muy común entre los jóvenes.

Por qué resurgió el caso de El Cachetes en redes sociales

El video de El Cachetes se volvió nuevamente viral porque en una página de Facebook que se dedica a vender mercancías de ropa y accesorios publicaron una foto de este joven y preguntaron si tenían una gorra parecida a la que él usaba. Los comentarios de risa y burla no se hicieron esperar por lo que inmediatamente los usuarios empezaron a hacer memes, también con inteligencia artificial.