ROG Xbox Ally: la nueva consola portátil ya está a la venta en México

La espera terminó. ASUS Republic of Gamers (ROG) y Xbox finalmente han lanzado en México la ROG Xbox Ally, la nueva consola portátil que promete revolucionar la forma de jugar al llevar toda la potencia de una PC gamer a la palma de la mano.

Este dispositivo, que ya puede adquirirse en la eshop de ASUS y distribuidores oficiales, combina el diseño ergonómico de Xbox con la potencia y tecnología de ROG, logrando una experiencia de juego fluida, ligera y sorprendentemente intuitiva.

La ROG Xbox Ally X está equipada con un procesador AMD Ryzen Z2 Extreme, 24 GB de memoria LPDDR5X-8000, almacenamiento SSD de 1 TB y una batería ampliada de 80 Wh. Todo esto en un cuerpo de 715 gramos, perfectamente equilibrado para largas sesiones de juego.

ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ı Foto: Mariel Caballero

En La Razón pudimos tener un acceso previó a esta nueva consola y te contamos todos los detalles.

Su pantalla de 7 pulgadas ofrece una experiencia visual nítida y vibrante, mientras que su nuevo botón XBOX permite acceder rápidamente a configuraciones y bibliotecas sin salir del título que estés jugando. Además de incorporar lector de huellas y opción de desbloqueo por PIN, haciendo más ágil el inicio del dispositivo.

El sistema de ventilación mejorado evita el sobrecalentamiento, y sus bocinas independientes garantizan un audio limpio y sin obstrucciones, incluso cuando sostienes la consola.

Su agarre rediseñado, inspirado en los controles de Xbox, ofrece comodidad y estabilidad, ideal tanto para gamers experimentados como para quienes se inician en el mundo del gaming portátil.

La nueva consola portátil ROG Xbox Ally ı Foto: Mariel Caballero

Por su parte, la versión ROG Xbox Ally X incluye gatillos de impulso con respuesta háptica mejorada, lo que amplía la sensación de realismo en juegos de carreras, shooters o aventuras en tercera persona.

Una de sus mayores ventajas es que puedes acceder a todas tus bibliotecas de juegos desde un mismo lugar: Xbox Game Pass y Steam, sin necesidad de cambiar de dispositivo.

La velocidad de su pantalla, además de su calidad de imágen la vuelven una consola ideal para todo público por el alto rendimiento que ofrece, por lo que si estás pensando en una consola portátil con la que entretenerte está es una gran opción. Su versión X está diseñada para cumplir con las exigencias de los gamers más apasionados.

Desde su anuncio ha sido uno de los lanzamientos más esperados de este 2025, pues promete redefinir el gaming portátil y consolidar el liderazgo de ASUS y Xbox en innovación y portabilidad, ofreciendo una consola potente, ligera y perfectamente pensada para el jugador moderno.

