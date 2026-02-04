Sonos presenta Amp Multi para audio residencial

SONOS ARRANCA 2026 con una apuesta clara por el audio residencial de alto nivel. La compañía anunció el lanzamiento de Amp Multi, un nuevo amplificador de streaming multicanal diseñado específicamente para responder a las crecientes necesidades de los hogares modernos y de los integradores profesionales que desarrollan sistemas de audio y de gran escala.

El Amp Multi marca un paso importante en la evolución del ecosistema, al trasladar la experiencia de uso intuitiva que caracteriza a la marca hacia instalaciones residenciales más amplias, con múltiples habitaciones, zonas configurables y mayores exigencias técnicas. Las primeras demostraciones del producto se llevarán a cabo la próxima semana durante la feria Integrated Systems Europe (ISE) en Barcelona, uno de los eventos más relevantes para la industria audiovisual a nivel internacional.

El Tip: El sistema introduce ProTune, una nueva herramienta de optimización manual que ofrece control detallado de cada salida.

El desarrollo responde a un cambio claro en la arquitectura y el uso de los hogares. Cada vez más viviendas incorporan espacios abiertos, áreas multifuncionales y zonas interconectadas, lo que ha llevado a los integradores audiovisuales a buscar soluciones que se adapten a estos entornos sin complicar los procesos de instalación ni afectar la experiencia de los propietarios.

Ante este escenario, trabajó de forma cercana con integradores profesionales para diseñar un amplificador que ofreciera flexibilidad, potencia y escalabilidad, sin renunciar a la estabilidad ni a la sencillez operativa. El resultado es Amp Multi, una solución para crecer junto con el hogar y con las necesidades de quienes lo habitan.

Cuenta con ocho salidas amplificadas, cada una capaz de entregar 125 watts a 8 ohms y permite configurar hasta cuatro zonas independientes. Esta arquitectura brinda a los profesionales la libertad de diseñar sistemas a la medida de cada proyecto, desde configuraciones residenciales Y edianas instalaciones de gran escala.

Cada salida admite hasta tres bocinas Sonos Architectural, lo que permite potenciar 24 bocinas desde una sola unidad. El sistema puede ampliarse fácilmente mediante la incorporación de unidades adicionales, sin comprometer la estabilidad ni la calidad del sonido.