Airbnb y la revolución digital del turismo: redefine forma de viajar

EL TURISMO mexicano vive una transformación silenciosa pero profunda. Lejos de limitarse a los grandes corredores turísticos tradicionales, los viajeros exploran comunidades rurales, destinos emergentes y barrios antes fuera del radar. Detrás de este cambio está la digitalización y el papel que juegan algunas plataformas como Airbnb en la descentralización del viaje.

“El comportamiento de los viajeros ha evolucionado hacia un modelo de exploración flexible y descentralizada”, señalan desde la plataforma Airbnb en entrevista para La Razón. La tecnología ha permitido que el turismo deje de concentrarse exclusivamente en hoteles y zonas tradicionales para expandirse hacia comunidades con infraestructura limitada, donde los propios residentes convierten sus espacios en hospedaje.

18 años de existencia tiene oficialmente Airbnb

Este fenómeno no sólo responde a una cuestión de oferta, sino a una transformación en las expectativas del viajero. “El viajero actual no sólo busca un lugar donde pernoctar, sino estancias que le permitan vivir como un local y participar en la economía de la comunidad”. La digitalización, añaden, ha democratizado el acceso al patrimonio natural y cultural.

Las cifras respaldan esta tendencia. En 2024, “más de 50 nuevos destinos mexicanos recibieron su primera reserva a través de Airbnb”. Localidades como Santiago Astata, Suchiate o Batopilas comenzaron a integrarse a la economía digital turística.

El motor principal de esta diversificación es el turismo nacional. “Más del 70% de las personas que exploran estos nuevos destinos son mexicanos”. Además, casi una de cada cuatro reservas en el país ya se realiza en zonas rurales.

Hoy el viaje se planea con mayor intención. “Más del 40% de los mexicanos planea su itinerario en función de un concierto, festival o evento deportivo”, indican estudios citados por la plataforma. El 90% considera la proximidad al recinto.