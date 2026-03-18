La compañía tecnológica Nothing presentó su más reciente lanzamiento en el mercado de smartphones: el Nothing Phone (4a), un dispositivo que busca consolidar la identidad de la marca con un enfoque centrado en diseño, rendimiento y experiencia de usuario.

El teléfono fue anunciado posicionándose como la nueva generación de la serie “a”, una línea que la empresa ha utilizado para ofrecer características cercanas al segmento premium, pero a un precio más accesible.

El Dato: La pantalla AMOLED flexible de alta resolución 1.5K con un 13.6% más de píxeles hace que el texto, las fotos y los videos sean excepcionalmente nítidos.

Uno de los elementos que continúa definiendo a los smartphones de Nothing es su estética distintiva. El Phone (4a) mantiene la filosofía de “diseño transparente e industrial” que se ha convertido en el sello visual de la marca.

El dispositivo incorpora además una evolución del sistema de iluminación trasera conocido como Glyph, que en esta versión adopta una nueva configuración llamada Glyph Bar. Esta interfaz utiliza una barra de miniled situada junto al módulo de cámara para ofrecer notificaciones visuales, indicadores de carga o señales durante grabaciones.

Este sistema busca reducir distracciones sin dejar de ofrecer información relevante al usuario mediante señales luminosas discretas.

Nothing Phone (4a): nuevo smartphone muy llamativo ı Foto: Especial

El Tip: Snapdragon 7s Gen 4 cuenta con una CPU de 8 núcleos y gráficos mejorados, junto con Qualcomm AI Engine y UFS 3.1.

El Nothing Phone (4a) integra una pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución de 1.5K y una frecuencia de muestreo táctil de 2500 Hz, características pensadas para ofrecer una experiencia fluida tanto en navegación como en contenido multimedia.

En su interior, está impulsado por el procesador Snapdragon 7s Gen 4, un chip de ocho núcleos diseñado para ofrecer un equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética en dispositivos de gama media, además esto da una CPU 27 por ciento más rápida y gráficos 30por ciento mejorados.

El smartphone se ofrece en configuraciones de 8 GB o 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB, lo que permite adaptarse a distintos perfiles de usuario.

3 años de actualizaciones de Android es parte de lo que ofrece el celular

En términos de software, el equipo funciona con Nothing OS 4.1, basado en Android 16 la capa personalizada de la compañía que busca ofrecer una experiencia limpia y minimalista, alineada con la filosofía de diseño de la marca.

El apartado fotográfico es otro de los aspectos destacados del Phone (4a). El dispositivo integra un sistema de tres cámaras traseras, encabezado por una cámara Sony OIS, acompañado de un sensor de 50 megapíxeles con estabilización óptica, acompañado por una lente ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico también de 50 megapíxeles. Este sistema permite alcanzar un increíble zoom de hasta 140x, que lo convierte en el zoom más largo dentro de la marca.

En la parte frontal, el smartphone incorpora una cámara de 32 megapíxeles destinada a selfies y videollamadas. Además, cuenta con un motor TrueLens Engine 4, que permite que se admitan fotos Ultra XDR y video 4K Ultra XDR, aplicando efectos HDR. Con esta configuración, la empresa busca ofrecer un sistema fotográfico versátil dentro del segmento de esta gama.

El Nothing Phone (4a) también apuesta por una batería de gran capacidad. El dispositivo integra una batería que ronda los 5,080 mAh, diseñada para ofrecer hasta 17 horas de uso mixto, incluyendo reproducción de música, streaming de video, juegos y mensajería.

Para reducir los tiempos de espera, el smartphone admite carga rápida de 50 W, que según la compañía permite recuperar cerca del 60 por ciento de la batería en aproximadamente 30 minutos.

El dispositivo incluye conectividad 5G, Wi-Fi, Bluetooth y NFC, además de soporte para doble tarjeta SIM. Para desbloquear tu dispositivo cuenta con un sensor de huella integrado en la pantalla.

El teléfono está disponible en varios colores, entre ellos negro, azul, rosa y blanco, reforzando el enfoque visual distintivo que caracteriza a la marca. Cada dispositivo se adquiere con una funda transparente para protegerlo.

El lanzamiento representa un paso adicional en la estrategia para consolidarse en el mercado de smartphones. En lugar de competir únicamente en el segmento premium, la compañía apuesta por dispositivos que combinen diseño distintivo, software optimizado y características competitivas dentro de la gama media.

Con este modelo, Nothing continúa desarrollando una identidad propia dentro de una industria dominada por grandes fabricantes, apostando por una combinación de estética, experiencia de usuario y tecnología que busca diferenciarse en un mercado altamente saturado.