UGREEN lanza su línea MagFlow, que incluye la primera batería con enfriamiento líquido

UGREEN, empresa líder mundial en tecnología de consumo, amplía su propuesta de carga inalámbrica con tres nuevos productos de la serie MagFlow, su línea insignia. La nueva gama responde a diferentes necesidades del día a día: una batería portátil para llevar, una estación para cargar tres dispositivos y una opción plegable y compacta pensada para viajes. Todos incorporan carga magnética Qi2 de 25 W, acercando una solución de carga más flexible a distintos espacios y momentos, desde el hogar y la oficina hasta los desplazamientos.

Desde su llegada al mercado mexicano en 2020, UGREEN ha consolidado una presencia local. Como la marca n.º 1 a nivel mundial en periféricos de expansión para el mercado de consumo, UGREEN también alcanzó el primer lugar en Amazon México en las categorías de cargadores inalámbricos, baterías externas y cargadores de pared, según el volumen de ventas mensuales registrado en 2026, de acuerdo con datos de Sorftime. La línea MagFlow ha desempeñado un papel clave en este crecimiento, ampliando la oferta de UGREEN en una categoría cada vez más presente en las rutinas de los consumidores.

Carga portátil con enfriamiento líquido

La línea está encabezada por UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnético 10000mAh 25W Refrigeración Líquida, la primera batería externa magnética Qi2 de 25 W con sistema de enfriamiento líquido del mundo, capaz de cargar un iPhone 17 Pro Max al 50 por ciento en 40 minutos. Su tecnología UGREEN CryoPulse™ utiliza una microbomba para hacer circular activamente el refrigerante y ayudar a disipar el calor de los componentes clave, mientras que la Cyber Window permite visualizar en tiempo real el funcionamiento del sistema de enfriamiento. Este sistema de enfriamiento activo mantiene la temperatura máxima hasta 10 °C (18 °F) por debajo del referente de la industria. Las celdas ATL de alta densidad Dymondcell™ 2.0 contribuyen a una mayor seguridad y confiabilidad, mientras que la pantalla inteligente muestra información como la potencia de carga, el nivel de batería, el número de ciclos y el estado del sistema de enfriamiento.

UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnético 10000mAh con enfriamiento líquido ı Foto: Especial

Carga de escritorio eficiente y ordenada

UGREEN MagFlow Pro 25W Qi2.2 Cargador Inalámbrico 3 en 1 con Refrigeración combina la carga Qi2 de 25 W con el sistema de enfriamiento activo TEC UGREEN CryoPulse™ y un ventilador, permitiendo cargar al mismo tiempo un iPhone, un Apple Watch y AirPods. El módulo TEC utiliza enfriamiento termoeléctrico para disipar el calor de la superficie de carga, llevando la temperatura del centro de esta superficie hasta 11 °C (51.8 °F) y ayudando a que un iPhone 17 Pro Max alcance el 50 por ciento de carga en 26 minutos. La pantalla inteligente permite consultar rápidamente la potencia y la temperatura de carga, mientras que el soporte ajustable facilita encontrar un ángulo de visión cómodo.

UGREEN MagFlow Pro 25W Qi2.2 Cargador Inalámbrico 3 en 1 con Refrigeración ı Foto: Especial

Carga compacta para llevar a todas partes

UGREEN MagFlow Pro 25W Qi2.2 Cargador Inalámbrico 2 en 1 permite cargar dos dispositivos en un diseño compacto y plegable que también funciona como soporte magnético para el teléfono. Su formato lo hace práctico para llevar de viaje o colocar en la mesa de noche o el escritorio. Cuando está plegado, su estructura protectora facilita guardarlo en un bolsillo o bolso.

UGREEN MagFlow 25W Qi2.2 Cargador Inalámbrico 2 en 1 ı Foto: Especial

Christian Gonzalez, nuevo Embajador Global de Marca de UGREEN

Christian Gonzalez, jugador de fútbol americano y nuevo Embajador Global de Marca de UGREEN, se incorpora a la marca para mostrar cómo la tecnología puede integrarse de forma práctica en la vida cotidiana. Su trayectoria se ha caracterizado por la preparación, la anticipación y la disciplina, valores que comparte con la visión de UGREEN de desarrollar tecnología que ayude a las personas a estar preparadas, alcanzar su máximo potencial y disfrutar de los momentos que realmente importan.

Precio y disponibilidad

Los tres productos MagFlow ya están disponibles en Amazon México, con precios sugeridos (MSRP) de $2,699 MXN, $2,999 MXN y $1,199 MXN, respectivamente.

Del 6 al 10 de octubre, UGREEN también ofrecerá descuentos especiales en todos sus productos como parte de su campaña de ofertas de otoño. Para consultar las promociones disponibles, visita la tienda oficial de UGREEN en Amazon México.