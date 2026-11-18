La inteligencia artificial, las finanzas digitales y la ciberseguridad serán algunos de los temas que marcarán la agenda de uno de los encuentros tecnológicos previstos para 2027 en México. La segunda edición del Yucatech Festival busca conectar a especialistas, empresas e inversionistas para impulsar nuevas oportunidades de negocio desde el sureste del país.

El evento se realizará el próximo 15 de abril de 2027 en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán (CIC), en Mérida, con una convocatoria dirigida a perfiles estratégicos de la industria tecnológica y empresarial.

Este festival también contempla espacios de exhibición comercial y encuentros entre empresas. Con ello, busca facilitar el intercambio de conocimientos y generar alianzas que contribuyan al desarrollo de proyectos tecnológicos en México y América Latina.

Se presentó la segunda edición del Yucatech Festival ı Foto: Especial

Programa del Yucatech Festival 2027

El programa del Yucatech Festival 2027 estará integrado por ponencias magistrales, paneles de discusión y actividades de vinculación empresarial. De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, participarán 25 ponentes que abordarán asuntos relevantes para el futuro de las compañías y la transformación digital.

Entre los temas previstos se encuentran la inteligencia artificial, la preparación para los cambios tecnológicos (Future Readiness), la movilidad eléctrica, la energía, la ciberseguridad, el derecho digital, las fintech y las estrategias de marca y comunicación digital.

La lista de participantes confirmados incluye especialistas de distintos sectores. Entre ellos se encuentran Ian Khan, futurista especializado en estrategia en inteligencia artificial; Gonzalo Gómez, desarrollador de negocio de vehículos eléctricos en Huawei Digital Power; y Jorge Taboada, director de operaciones en TikTok.

También participarán Miguel Ángel Durán, conocido como midudev, divulgador de software y desarrollador tecnológico; Andrés Velázquez, consejero independiente y asesor de consejos de administración; y Juan Pablo Salazar, socio fundador de CyberLaw.

Esteban Rey, fundador de Yucatech Festival ı Foto: Especial

La convocatoria incluye además a Lorena Borbonava, especialista en marketing; Luis García, exfutbolista y comentarista deportivo; y Ramón Scott, representante de FINSUS.

Además de las actividades académicas, el encuentro contará con una zona de exhibición comercial y stands para presentar soluciones tecnológicas, realizar activaciones de marca y promover interacciones entre empresas de diferentes industrias.

Claudia Garciadiego, directora del festival, señaló que este festival busca fortalecer el papel de Yucatán como referente de innovación y desarrollo tecnológico mediante la participación de especialistas y líderes de la industria.

Yucatech Festival 2027 ı Foto: Especial

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LMCT