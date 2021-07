La sed por el aprendizaje y la necesidad de no desperdiciar un minuto de nuestro tiempo en vacaciones son algunos de los factores que pueden orillarte a buscar plataformas de educación online, para aprovechar tus días de asueto.

Si a esto sumamos que la competencia laboral en la actualidad es un campo de batalla donde cada persona explota sus mejores habilidades y capacidades para conseguir ascender en su trabajo, tenemos que es muy importante tener en cuenta que los estudios no terminan en la escuela, sino que son apenas el punto de arranque en el camino al éxito.

No obstante, tienes razón en quererte dar un descanso de las rutinas escolares así que puedes darle un viraje a tus campos de aprendizaje, pues si bien es cierto que muchas herramientas tecnológicas se enfocan en la actualización y enseñanza de contenidos de complementarios a tu rama de especialización, también lo es el hecho de que hay cursos en los que puedes explotar tu potencial creativo y darte oportunidad de aprender algo que siempre quisiste estudiar, como por ejemplo repostería, lettering o incluso programación.

Es por ello que en esta ocasión La Razón trae para ti 5 plataformas de educación online que puedes usar para actualizarte en estas vacaciones.

Platzi: La plataforma de educación online que todos deberían conocer

Platzi es una plataforma de educación online que cuenta con cursos gratuitos y de paga con múltiples temáticas, las cuales van desde organización y gestión de tiempo, hasta programación, edición de videos, inbound marketing, estrategias digitales, inglés y más.

La manera en la que aprendes es por medio de videoclases dinámicas y actividades sencillas que te permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos. Además, Platzi tiene un canal de YouTube en el cual comparte videos de diferentes tópicos como técnicas de creatividad, consejos para dormir bien e incluso tips para encontrar un nuevo trabajo.

Crehana: Creatividad y aprendizaje al alcance de los usuarios

Si buscas explorar tus habilidades artísticas y soft skills, una plataforma que puedes considerar es Crehana, donde encontrarás cursos online de ilustración, fotografía, dibujo, pintura, inteligencia emocional, pensamiento estratégico y muchas temáticas variadas.

La mayoría de las plataformas de paga abren sus cursos algunos días para que los usuarios prueben sus opciones de educación online completamente gratis Foto: Crehana

Y al igual que Platzi, Crehana también cuenta con interesantes lives sobre temas de sus cursos que resultan utilitarios para los usuarios de su plataforma educativa. En ellos puedes aprender a usar LinkedIn, realizar una infografía exitosa e incluso hacer lettering.

Google Garage: Cursos online gratuitos, útiles y rápidos

Si estás adentrándote al mundo de las “nenis” o simplemente eres un fanático de la publicidad y el marketing digital, los cursos de Google son una excelente opción para ti. Pero no te desanimes si esta temática no es completamente de tu agrado, ya que Google también cuenta con cursos sobre bienestar digital, periodismo, oratoria, negociación y más ¿por qué no le das un vistazo?

13 por ciento de los usuarios de mexicanos estudia en línea, ¿qué esperas para ser uno de ellos? Foto: Google

Udemy, plataforma de educación online que no te puedes perder

En Udemy encontrarás cursos para que desarrolles tus habilidades en la era digital, pero no te angusties, esto no significa que todos sus talleres son de programación. Al contrario, en esta plataforma de educación online puedes encontrar cursos que van desde entrenamiento y nutrición, hasta creación de animaciones interactivas, coaching, magia, música e idiomas.

¿Ganas de probar algo diferente? Dale un vistazo a los cursos de Udemy, hay gratuitos y de paga Foto: Udemy

Edutin Academy: Cursos online con certificado

Si buscas enriquecer tu cartera curricular, puedes optar por los cursos de Edutin Academy, una plataforma de enseñanza que cuenta con cursos gratuitos a los cuales puedes acceder según tus intereses y necesidades. Aunque también tienes la posibilidad de pagar para obtener un certificado que acredite que cursaste algún taller.

En esta plataforma de e-learning hallarás cursos online de canto, baile, costura, pilates, yoga, repostería, programación y bueno por qué desglosarte todas las posibilidades si tu mismo puedes ingresar y ver cuál es el curso que mejor se adapta a tus gustos y requerimientos.

Tú eliges si contratas un curso gratuito o si quieres obtener una certificación Foto: Edutin Academy

No dejes que el tiempo te absorba, disfruta cada minuto como si fuera el último; juega, aprende, diviértete y aprovecha la tecnología de una forma más innovadora que limitándote al uso de redes sociales. Demuéstrales a todos que Internet no quita el tiempo.