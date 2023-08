Esta es la lista de los celulares que se quedan sin WhatsApp en agosto

Para que WhatsApp siga funcionando al cien por ciento en tu teléfono móvil, es necesario tener la aplicación lo más actualizada posible y para eso también requieres un teléfono con un sistema operativo reciente, sobre todo si lo que quieres es que la principal red de mensajería en el mundo continúe funcionando en tu móvil.

Si bien la última actualización de WhatsApp no estará disponible en caso de que tengas Android 4.1 o iPhone iOS12, en muchos celulares dejará de funcionar el popular servicio de mensajería. Estos dispositivos te los enlistamos a continuación, para que consideres cambiar el tuyo si es que pertenece a este listado.

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en agosto

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

WhatsApp podría dejar de funcionar en su totalidad en ciertos dispositivos. Especial

¿Dejará de funcionar mi celular?

No. Digamos que con tu teléfono celular no hay ningún problema, pues seguirá funcionando para el resto de las aplicaciones, pero no tendrás acceso alguno a WhatsApp.

Recuerda también que a medida que la aplicación se va actualizando, los desarrolladores hacen mejoras para corregir lo que no funcionó en el pasado y así se pueda tener una versión más estable. La última actualización, por ejemplo, incluye el servicio de los mensajes por video, los cuales son similares al servicio de los mensajes de voz.

Tener actualizada la aplicación te permite acceder a este tipo de servicios, sin embargo, si consideras que hay factores económicos que no te permiten cambiar tu teléfono en este momento y que WhatsApp no es una aplicación que utilices mucho o te sea muy importante, entonces establece tus prioridades más allá de adquirir un teléfono nuevo.