Hay imágenes nuestras que están en Internet y que, por más que queramos, no las podemos eliminar de la red. Por distintos contextos que van desde haberse subido sin nuestro consentimiento, haberlas tomado en una edad en la que no sabíamos los riesgos que implicaba tener una foto explícita en las redes o demás, si tú quieres que esas imágenes no estén disponibles, te decimos cómo hacer para que las bajes de Internet.

Google puso a disposición de los usuarios una opción para que les solicites retirar el contenido explícito personal y te diremos cómo solicitar dicha opción a la empresa.

¿Cómo borrar una imagen íntima personal del buscador de Google, paso a paso?

Recuerda, primero, que para retirar una imagen de un sitio web se debe hablar con el propietario de dicho sitio, pues la mayoría de esas imágenes que aparecen en los resultados de búsqueda, proceden de páginas que no precisamente pertenecen a Google. Cuando el dueño del sitio haya retirado el contenido denunciado, debes pedir a Google que lo retire de los resultados de búsqueda.

A través de un formulario, debes detallar por qué solicitas la retirada de esa imagen o video de la Búsqueda de Google, ofreciendo las siguientes opciones:

El contenido incluye desnudos o material de carácter sexual El contenido incluye información personal Está en un sitio que emplea prácticas abusivas de retirada de contenido Muestra a una persona menor de 18 años

Después, deberás indicar el país de residencia. En cada una de estas opciones se dispone de un formulario con varias opciones que deberás elegir o detallar, así como una serie de requisitos para que Google pueda considerar la retirada de este contenido.

Google te da la opción de solicitar que se baje ese contenido. Especial

Requisitos para que se pueda borrar ese contenido

Te contamos que es posible solicitar el borrado de contenido cuando estas imágenes o videos incluyan información sensible financiera o médica así como contenidos relacionados con la llamada "pornovenganza", por lo que para estos casos, se requiere que sea el denunciante quien aparece en esas imágenes íntimas o que se hayan hecho sin su permiso.

Debes incluir la información de contacto también así como la dirección de correo electrónico a la que se enviarán las comunicaciones relacionadas con la solicitud. Acumula las URLs de la página de resultados de búsqueda de Google, y los términos de búsqueda utilizados "que devuelven los resultados que se quieren denunciar".

Por último, Google te solicita que subas una o varias capturas de pantalla de los contenidos que quieres denunciar, así como información adicional sobre el caso.