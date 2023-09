Conoce la nueva Burano, cámara cinematográfica digital de Sony

Sony anunció la nueva cámara Burano como parte de la familia CineAlta, la línea de cámaras cinematográficas digitales de alta gama de la marca. La nueva Burano presenta un sensor con la misma ciencia del color que la cámara VENICE 2 y especialmente diseñado para producciones de un solo camarógrafo y con pequeños equipos.

Esta cámara combina calidad de imagen excepcional y gran portabilidad, y es la primera cámara cinematográfica digital del mundo con montura PL en incluir un sistema de estabilización de imagen interno. Además, por primera vez, la carcasa compacta incluye una estructura de filtro electrónico ND variable más delgada junto con el mecanismo de estabilización de imagen, lo cual es una característica tecnológica nunca antes vista.

Al quitar la montura de lente PL, la cámara se puede usar con lentes de montura E y admite las funciones Fast Hybrid AF y Subject Recognition AF, ideales para capturar sujetos en rápido movimiento.

"La cámara Burano es ideal tanto para proyectos guionados como sin guion, ya sea que se trate de producciones comerciales, de vida silvestre o documentales, dado que crea contenido con verdadero aspecto de cine, incluso al trabajar con equipos simplificados. Esta cámara supera los límites de la cinematografía digital una vez más, y es una maravillosa incorporación para los sets de filmación, junto con nuestras actuales cámaras de cine digitales", explicó Sebastian Leske, responsable del área de desarrollo de negocios de cine de Sony Europe.

Después de probar la cámara, Thierry Donard, director y productor de películas de deportes extremos, dijo: “Hace dos años, no era fanático del enfoque automático; ahora no puedo trabajar sin él. En el caso de otras marcas, no quieres apagar la cámara porque lleva demasiado tiempo volver a encenderla, pero, en este caso, puedes apagar y encender la cámara, y funciona de inmediato. Uno de los desafíos más grandes de la filmación fue devolverle la cámara a Sony al terminar; realmente quería quedármela”.

La cámara Burano combina destacadas imágenes de cine y portabilidad excepcional para camarógrafos individuales y pequeños equipos. Foto: Especial

