Estrategia de comunicación digital: Claves y retos para las empresas en 2022

Año con año, las empresas, sin importar si son pequeñas, medianas, grandes o gigantes, se enfrentan a nuevos retos; sus modelos de negocios se transforman y sus herramientas se modernizan, pero ¿qué sucede con las estrategias digitales? Al igual que el contexto, estas pasan por cambios que permiten la subsistencia de las organizaciones, que ven en ellas una manera para posicionarse y enfrentar los momentos de crisis.

Después de un año tan caótico, las apuestas de crecimiento de los emprendedores se enfocan en el análisis de los datos que han registrado un auge favorable en últimas fechas, pero ¿cuáles son las claves y retos para las empresas en 2022?

En entrevista con Pablo Rodríguez Larrazábal, director de relaciones estratégicas en “buho Clarity for Leaders”, consultora fundada en 2008 que se especializa en estrategias de comunicación a partir de los datos , hablamos acerca de los pilares que posibilitan que las empresas lleguen a sus objetivos, siendo el machine learning, “la luz”, la estrategia, el análisis y el seguimiento, las piedras que adornan la corona del triunfo digital.

Machine learning; la apuesta de la inteligencia artificial en la comunicación digital



Tal y como su nombre lo indica, el machine learning es la capacidad de las máquinas para aprender a partir de los datos, sin embargo esto no quiere decir que las máquinas por sí solas puedan realizar un mapeo de la información basada en los objetivos de las empresas, sino que se complementa con el trabajo de los analistas que segmentan y discriminan los datos.

Rodríguez Larrazábal señaló a La Razón que en el caso de buho , el objetivo es ayudar a las empresas a medir y evaluar el impacto de sus estrategias de comunicación y relaciones públicas en el posicionamiento y reputación que presentan ante su audiencia, por ello, son los analistas quienes estructuran y categorizan todos los datos, pues “claramente el machine learning todavía no alcanza a contrastar o discernir entre una conversación que habla, por ejemplo, en sentido irónico con una expresión de sarcasmo”, de ahí la importancia del factor humano.

Con base en los datos se pueden generar interesantes estrategias de comunicación digital Foto: Especial

Queda claro que sin la tecnología, los procesos serían muy tardados y provocarían que la eficacia se ensombreciera, por ello, cuando buho fue reconocida por su trabajo con The World Bank y Diageo durante la versión número 19 de los AMEC Awards, Carlos Villa, CEO de la compañía, declaró que la curiosidad los ha llevado a “construir una cultura de innovación dentro de la empresa; una apuesta permanente que va de la mano de la inversión en tecnología, en procedimientos de machine learning e inteligencia artificial para ser más humanos y seguir apoyando a líderes y sus causas”.

El dato: En los AMEC Awards del mes pasado, buho se ganó el bronce por el “Mejor uso de un marco de medición y evaluación de comunicaciones” y la plata por la “Planeación, investigación y evaluación más efectiva de América”.

“La luz”, el faro que debe guiar cualquier estrategia digital



“Si consideramos los datos sin una estrategia vamos a navegar en un océano donde seguramente nos vamos a hundir y la idea es poder tener una estrategia clara para poder entender qué datos son los que van a abonar a esa estrategia”.

Pablo Rodríguez Larrazábal

La grandes historias se construyen a partir de datos Foto: Especial

En entrevista con La Razón, Pablo Rodríguez mencionó que es imposible pensar en estructurar una estrategia digital si no se sabe qué se quiere lograr, por lo cual es importante “tener luz” o claridad sobre lo que se pretende hacer con los datos analizados, pues esto también permite sacar toda la paja o datos que no son relevantes para la investigación.

Pablo Rodríguez Larrazábal, director de relaciones estratégicas en “buho Clarity for Leaders” Foto: Especial

“Cuando la empresa tiene claro su dolor, es mucho más fácil establecer una estrategia para mitigarlo, y entonces nosotros entramos ahí analizando los datos que hay disponibles y probablemente nos falten más datos y tengamos que ir a buscarlos, pero también puede ser que ya contemos con la suficiente información y con eso podamos establecer una estrategia para mitigar ese dolor”. Pablo Rodríguez Larrazábal

Además, esta estrategia de comunicación también tiene que estar en armonía con la estrategia de negocio de la empresa “porque si no, no se van a poder hablar y las cosas que logres de un lado no van a tener valor estratégico en el otro”.

La magia de las historias en la era digital



¿A quién no le gustan las historias? Ya lo adelantaba Fabrizio Mejía en una de sus mejores obras, el drama es lo que más conmueve a las familias mexicanas y aunque podríamos pensar que esto se ha modificado a medida que las tendencias de consumo se han desplazado al streaming, las cifras no mienten y las historias siguen siendo el camino para cautivar a las audiencias .

Ya no se trata de generar melodramas, sino de crear fidelidad por medio de historias que les hagan sentido a los buyers personas, es decir, a los arqueotipos de clientes ideales, pero ¿cómo puedes contar una buena historia? La respuesta es simple, con datos.

“Yo te diría que una historia que no cuenta con datos no va a tener tanto punch cómo una historia que tiene datos y que tiene insights, sólo para aclarar un insight es un hallazgo que está soportado en datos y nosotros nos encargamos de extraer estos insights, tras una minería de datos, lo cual nos ayuda a generar una estrategia en beneficio de nuestros clientes”.

Pablo Rodríguez Larrazábal

El tip: Es importante que construyas varios buyers personas basado en características reales de tus clientes

Los búhos y la información no duermen en las noches: Importancia del análisis y seguimiento



“Los búhos no duermen, la información que nosotros traemos y que extraemos es una información que se genera 24/7 los 365 días del año”.

Pablo Rodríguez Larrazábal

Una vez que se obtienen y depuran los datos toca analizarlos, poner en práctica la estrategia y seguir monitoreando; el trabajo nunca se queda parado, una estrategia efectiva es versátil, mutable y cambiante, pero siempre guiada por métricas que indiquen si es momento de preservar el camino que se eligió en un inicio o girar el timón hacia donde está la conversación.

buho Clarity for Leaders es una consultora que se especializa en estrategias de comunicación a partir de los datos Foto: Especial

Por esto es importante tener reuniones periódicas que sirvan para dar un seguimiento a los avances de la estrategia digital, de manera que si hay un cambio en la data, este pueda ser aprovechado en pro de las empresas y sus objetivos.

De hecho, el objetivo de buho no sólo es atender las coyunturas especiales, sino que además buscan enseñar al área de comunicaciones de la empresa a atenderlas ellos mismos, entrenándolos para que cuando tengan una crisis sigan un protocolo que les ayude a resolver ciertas coyunturas previsibles.

El dato: No todas las crisis son previsibles, pero hay algunos riesgos que se pueden mapear para anticipar protocolos de acción

