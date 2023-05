Google borrará cuentas que no se usan; tienes hasta esta fecha para rescatar tus datos

Google de Alphabet Inc dio a conocer que eliminarán las cuentas que no han sido utilizadas, con el fin de prevenir las amenazas a la seguridad y los ataques cibernéticos. Esta acción será a partir del mes de diciembre del 2023.

Señaló que las cuentas que serán eliminadas son aquellas que no se han utilizado en al menos dos años, por lo que se borraría la cuenta y el contenido de Google Workspace, el cual incluye Gmail, Docs, Drive, Meet y Calendar, YouTube y Google Fotos .

Esta medida solo será para las cuentas personales de Google , es decir, que las que son de organizaciones como las empresas o de escuelas no serán eliminadas a pesar de no haber sido usadas. De acuerdo con Reuters desde el 2020 la compañía había anunciado que se borraría todo el contenido almacenado, pero no la cuenta.

Desde este martes, Google enviará mensajes de advertencia al correo electrónico en desuso y a los de recuperación, con el fin de advertir sobre la medida previo a eliminarlas.

En caso de haber leído la advertencia y si el propietario de la cuenta inicia sesión, entonces la acción quedará pospuesta hasta que vuelvan a pasar otros dos años sin ser utilizada.

De igual manera borrarán todas aquellas cuentas que fueron creadas y no se usaron, ya que son más vulnerables a spam, a ser hackeadas o al robo de identidad .

Por medio de un comunicado Google enfatizó "nuestro análisis interno indica que las cuentas abandonadas tienen al menos 10 veces menos probabilidades que las cuentas activas de tener configurada la verificación en dos paso".

Es por esa razón que las cuentas inactivas pueden tener contraseñas antiguas que podrían ser tomadas o vistas por quienes efectúan ciberataques y se vuelven inseguras .

Las cuentas de Google inactivas serán eliminadas a partir de diciembre de 2023.. Foto: Especial

FBPT