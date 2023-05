VIDEO. 'Están robándose las voces': alertan sobre secuestros usando la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial y su uso sigue causando un debate fuerte, sobre todo cuando se habla en referencia a si en algún momento llegará a sustituir a los seres humanos. Quizá nos hemos enfocado tanto en que el futuro nos alcanzó, sin darnos cuenta que la IA también puede ser usada (como la tecnología a lo largo de los años) para cosas negativas.

En este sentido, se ha alertado a la ciudadanía alrededor del mundo a través de un caso que se viralizó en Estados Unidos, en donde la ciudadana Jennifer DeStefano, denunció que estuvo a nada de ser víctima de un fraude por secuestro, en donde los presuntos plagiarios utilizaron Inteligencia Artificial.

Su hija estuvo a salvo todo el tiempo. Especial

¿Cómo estuvo el caso?

Jennifer cuenta a CNN que fue a recoger a su hija menor, del baile. "Mi hija mayor es corredora de esquí y hacía tiempo que no corría, así que ese fin de semana estuvo en el norte entrenando para una carrera. Entonces recibí una llamada de un número desconocido. De repente, escucho la voz de mi hija, la voz de mi hija mayor, sollozando y llorando, diciendo 'mamá'. Y yo digo: 'Ok, ¿qué pasó?', pensando que estaba herida. "Mamá, mamá, me equivoqué", y me estaba sollozando y llorando le decía: '¿Qué hiciste? ¿Qué ha pasado?".

De repente, narra DeStefano, "oigo la voz de un hombre que dice: 'Pon la cabeza hacia atrás y acuéstate'. Ese momento pensé que la estaban examinando, que la estaban sacando de la montaña. Y luego dijo: "Mamá, estos hombres malos me tienen. Ayúdame, ayúdame, ayúdame". El hombre me dice: 'Tengo a tu hija. Así es como va a suceder: 'No vas a llamar a la policía. No vas a llamar a nadie. Si lo haces, la llenaré tanto de drogas que me saldré con la mía', y al fondo, ella llora y dice: 'Mamá, por favor ayúdame, ayúdame, mamá, ayúdame'. Con esta desesperación, me escondí y empezó a exigir un rescate de un millón de dólares. Y quería el dinero en efectivo. Y dije: 'ok, no sé cómo voy a conseguir un millón de dólares en efectivo o algo así'".

La advertencia de una mamá

Al narrar que el hombre comenzó a enfadarse y que en lugar de pedirle el millón de dólares, le dijo que le aceptaría 50. Fue en ese momento que otra mamá que estaba con ella, comenzó a llamar al 911. Ahí la alertaron.

"Ella dijo: 'Mira, hay una estafa en marcha. Es una estafa de IA. Están robando las voces de la gente, sólo para que lo sepas'. Y yo digo: 'Ok, es bueno saberlo. Pero aún necesito saber que mi hija está a salvo. En ese momento, otra madre finalmente pudo hablar por teléfono con mi esposo. Mi hijo mayor pudo llamar a mi hija por teléfono y lograron localizarla y asegurarse de que estaba a salvo. Y una vez, al principio, no creí que estuviera a salvo porque su voz me resultaba muy real de fondo. Cuando me llamaron así, pedí varias veces que validara que realmente era ella porque no sabía lo que estaba pasando. Y luego cuando me pasaron al teléfono con ella, supe que estaba a salvo. Y luego, obviamente, me enfadé mucho con los hombres", finalizó.

Aunque las autoridades no han informado de manera concreta y formal al respecto, es necesario que la gente sepa que para evitar caer en este tipo de fraudes, es necesario primero conservar la calma e intentar, por todas las vías posibles, contactar a la persona a la que supuestamente secuestraron.

También es imperante que sepas que no debes compartir información personal ni detalles que puedan ser utilizados por los delincuentes, pues cualquier dato lo aprovecharán para lograr la estafa.