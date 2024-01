Inteligencia Artificial revela que obra de Rafael no fue creada en su totalidad por el artista

Estudiantes de universidades de EU y el Reino Unido entrenaron un algoritmo con cuadros autentificados del artista italiano Rafael para comprobar si la obra la Madonna della Rosa, expuesta en el Museo del Prado era de su autoría; el lienzo fue pintado en 1518 y a mediados del Siglo XIX, los críticos del arte empezaron a sospechar que el artista plástico podía no haber pintado todas sus obras de arte, por lo que los investigadores con ayuda de IA creen haber descubierto que la obra podría no ser de Rafael, al menos no del todo pues su nuevo método de análisis basado en un algoritmo de Inteligencia Artificial demostró que en la parte superior izquierda aparece un rostro que representa a San José es diferente al resto de la pintura, por lo que este rostro pudo haber sido pintado por algún aprendiz de Rafael y concretamente se le atribuye a Giulio Romano.

Gráficos: Julio Loyola, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Inteligencia Artificial

Clic aquí para ver en tamaño completo.