Twitter borra cuentas inactivas, incluidas las de personas fallecidas

Emily Reed perdió a su hermana menor, Jessica, hace más de 10 años. Durante gran parte de la última década, ha visitado la página de Twitter de Jessica para ayudar a "mantener viva su memoria".

Twitter se convirtió en uno de los lugares donde Emily procesaba su dolor y se reconectaba con una hermana a la que describe como casi una gemela. Pero la cuenta de Jessica ya no existe.

La semana pasada, el propietario, Elon Musk, anunció que Twitter eliminaría las cuentas que no han tenido actividad durante varios años. Esta decisión ha provocado una indignación entre aquellos que han perdido, o temen perder, los pensamientos y palabras de sus seres queridos fallecidos vinculados a cuentas inactivas.

Reed regresó inmediatamente a la página de Jessica, como lo había hecho uno o dos días antes después de enterarse de la eliminación. En lugar de la página de Jessica, encontró un mensaje de "cuenta suspendida" que sugería que podría haber violado las normas de Twitter.

El tuit de Reed contando su sorpresa por la pérdida de la cuenta ha recibido decenas de miles de respuestas. Otros compartieron experiencias similares de dolor al enterarse de que la cuenta de un ser querido fallecido había desaparecido.

"Tener estas huellas digitales... es muy importante para mí", dijo Reed, de 43 años, a The Associated Press.

El advenimiento de las redes sociales ha traído nuevas formas en las que las personas lamentan, regresando al lugar donde se conectaron con amigos y familiares en el pasado. Además de los recuerdos y rastros físicos que quedan, ahora se capturan fragmentos de vidas en el espacio digital.

Es algo con lo que las plataformas de redes sociales han luchado en los últimos años.

En 2019, Twitter ya había intentado eliminar cuentas de fallecidos

Twitter se retractó de un intento de eliminar cuentas inactivas en 2019, años antes de la llegada de Musk, debido a una reacción similar.

Otros sitios de redes sociales han encontrado formas de permitir que las personas lloren a quienes han perdido.

Facebook e Instagram permiten a los usuarios solicitar la desactivación de una cuenta o la conmemoración de la cuenta. Las cuentas conmemorativas muestran la palabra "Recordando" junto al nombre de la persona.

Facebook e Instagram permiten a los usuarios solicitar la desactivación de una cuenta o la conmemoración de la cuenta. Foto: Facebook

"En esta era moderna, tenemos estos recordatorios electrónicos de las personas, incluyendo pequeños fragmentos de un pensamiento que tuvieron en un día en particular o fotos que compartieron", dijo Shira Gabriel, profesora de psicología en la Universidad de Buffalo. Mirar las redes sociales de un ser querido fallecido puede ser una forma saludable de procesar el duelo y reunirse como comunidad en recuerdo, dijo Gabriel.

Se desconoce si Musk retrocederá en la decisión de eliminar las cuentas. El multimillonario CEO de Tesla ha implementado políticas que han perturbado a los usuarios y anunciantes, y ha mostrado poco interés en enmendar esas políticas en respuesta.

La semana pasada, Musk nombró a una nueva CEO, Linda Yaccarino, una exejecutiva de publicidad de NBCUniversal, quien tendrá mucho trabajo con una plataforma que parece estar ahora en un estado perpetuo de caos.

Eliminar cuentas inactivas es para reducir cuentas basura y bots

Eliminar cuentas inactivas puede verse como el cumplimiento de una promesa que Musk hizo cuando compró la compañía, particularmente reduciendo cuentas basura y bots, dijo Samuel Woolley, profesor asistente en la Escuela de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad de Texas en Austin.

Hay buenas razones para preservar cuentas inactivas y también razones para eliminarlas, dijo Woolley, pero desconfía del enfoque de "talla única".

Los defensores de la purga de cuentas citan métricas distorsionadas causadas por cuentas inactivas o falsas en plataformas de redes sociales. Sin embargo, además del dolor emocional para algunos usuarios que lamentan a seres queridos fallecidos, eliminar cuentas inactivas también podría significar perder tuits que documentan eventos históricos, comentarios y noticias de última hora en la aplicación a lo largo de los años.

"Twitter funciona de muchas formas como una biblioteca de datos", dijo Woolley. "El hecho de que alguien no haya estado activo durante 30 días o unos años no significa que sus tuits no sigan teniendo una gran relevancia ".

Para liberar nombres de usuario de Twitter no utilizados

Musk dijo que la razón detrás de la eliminación de las cuentas inactivas era liberar nombres de usuario de Twitter no utilizados y que esas cuentas inactivas se archivarían.

Lo que exactamente significa eso no se sabe, incluyendo cómo se verán las cuentas inactivas cuando se archiven y si serán fácilmente accesibles. Otros detalles del plan también son poco claros, como el número de cuentas que se eliminarán y si la política se aplicará de manera equitativa.

Mientras que Reed y otros vieron desaparecer las cuentas inactivas de sus seres queridos la semana pasada, por ejemplo, la cuenta perteneciente al difunto padre de la controvertida personalidad de internet Andrew Tate todavía parece estar en el sitio.

En Twitter, Tate dijo que estaba de acuerdo con la decisión de Musk, pero pidió que la cuenta de su padre permaneciera activa ya que él "todavía (lee) su cuenta a diario".

Seleccionar y elegir cuentas para la desactivación crearía "precisamente el tipo de sistema jerárquico que Musk dice querer evitar", dijo Woolley.

Usuarios deben iniciar sesión al menos cada 30 días

Cuando se contactó a Twitter para hacer comentarios, la plataforma respondió con un correo electrónico automático. Ella Irwin, responsable de confianza y seguridad de Twitter, tampoco respondió.

Según la política de Twitter, la plataforma determina la inactividad de una cuenta a través de los inicios de sesión. Twitter afirma que los usuarios deben iniciar sesión al menos cada 30 días.

Los usuarios de Twitter pueden descargar un archivo de sus propios datos a través de la aplicación, pero no para cuentas de las que no poseen las credenciales de inicio de sesión. Reed, por ejemplo, mencionó que su familia no pudo acceder a la cuenta de Jessica en los últimos 10 años.

Ahora solo tienen algunas capturas de pantalla que la otra hermana de Reed habla sobre la importancia de las páginas de Twitter y Facebook de Jessica durante su proceso de duelo, desde seguir la difícil trayectoria de su hermana con fibrosis quística, un trastorno genético progresivo que Reed también padece, hasta apreciar los tuits que mostraban "la alegría y... la vitalidad que emanaban de sus palabras".

Con el tiempo, la imagen y los recuerdos de alguien que ha fallecido pueden cambiar lentamente en tu mente , como "una fotografía que se desvanece", dijo Reed. Tener recursos en línea, agregó, puede ayudar a mantener viva la memoria de una persona de una manera que tu propia memoria personal no puede.

