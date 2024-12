‘Queen Never Cry’: ¿Qué significa y de dónde viene el nuevo meme viral de TikTok?

Foto: The Ki Sisters en Webtoon.

Meme 'Queen Never Cry'.

Si te encanta navegar por TikTok y sufres del llamado ‘brainrot’, es probable que ya te hayas encontrado en la plataforma con varios videos en los que se hace referencia al meme ‘Queen Never Cry’ que se traduce del inglés a ‘Una reina no llora’. Esto acompañado generalmente por imágenes en las que una mujer le dice esto a su bebé recién nacido, causando una conducta diferente en el comportamiento del pequeño.

En redes sociales, la publicación ha generado diversas reacciones de quienes encuentran gracioso y extraño este nuevo meme que han apodado como ‘Queen Never Cry’, al ser lo único que se dice dentro del mismo. Además, usuarios han creado diferentes versiones en las que hacen referencia a personajes de diversas series y películas. Algunos de los comentarios en redes sociales son “necesito el contexto”, “es demasiado random” y “no entiendo el meme, ¿de dónde salió?“. Ahora te contamos más respecto a la tendencia.

¿Qué significa y de dónde viene ‘Queen Never Cry’?

El meme se hizo viral gracias al contraste entre la forma en que el bebé pasa de llorar a transformarse a una expresión fría. Como tal, no hay un significado en este meme, pues el único sentido es el de lo absurdo que puede resultar y la manera en la que lucen los dibujos.

Algunas de las redes sociales que han adaptado este meme son Reddit, Twitter (ahora X) y TikTok. Además, lo han utilizado diversos fans de series como Bayonetta o Arcane, además de algunas empresas y servicios, como Duolingo.

‘Queen Never Cry’ viene de un comic web coreano, el cual es llamado The Ki Sisters, o Las hermanas Ki. Se trata de la escena que aparece en el episodio 34 de la historia, en la que una madre le dice a su bebé recien nacido ‘Queen Never Cry’ y esto provoca que el pequeño se detenga de manera inmediata, cruce sus brazos y adopte una posición diferente, lo cual sorprende al personal médico presente. La expresión neutra permanece a medida de que la bebé crece y se convierte en adulto.

Estuve leyendo el Manwha del "Queen never cry", y está chistoso

Se llama "The Ki sisters" y está en Webtoon pic.twitter.com/QwhFGmZVN5 — Teller 🖌️COMISIONES ABIERTAS 🖌️ (@teller_ts) November 28, 2024

La serie se trata de cuatro hermanas que viven aisladas hasta su adultez. El público que ha leído el comic disponible en Webtoon, asegura que se trata de un material muy divertido y llenos de dibujos que mantienen el estilo cómico del meme ‘Queen Never Cry’.