¿No saber algo te hace menos inteligente? Harvard revela la VERDAD

Un estudio revela que no tiene nada de malo no conocer toda la información de las cosas.

A veces, por miedo al que dirán, las personas deciden mentir y fingir que lo saben todo. No obstante, hacer este tipo de prácticas pueden ser mucho más catastrófico, ya que no todos pueden mantener su falacia.

Cabe resaltar, que el no saber algo, no tiene nada de malo, inclusive un estudio de Harvard, realizado por las investigadoras Francesca Gino y Alison Wood Brooks, reveló que la idea de pedir consejos no hace a las personas menos inteligentes.

Pedir consejos puede mostrar confianza. ı Foto: Pixabay / Gerd Altmann

De acuerdo con las investigadoras, solicitar ayuda no es malo, puesto que es una herramienta magnifica que es capaz de mejorar la percepción de la competencia y fortalecer las relaciones personales y profesionales.

¿Cómo influye en las personas pedir consejos?

Dicho estudio, también trató de cómo pedir un consejo influye en la percepción de los demás. Para poder obtener los datos, los estudiantes resolvieron acertijos y fueron observados al solicitar ayuda.

Los resultados de la técnica de observación revelaron que aquellas personas que pidieron ayuda o algún consejo, eran considerados más competentes y confiables.

Es importante poner atención en las personas que quieren saber todo, porque tener esta creencia limita el desarrollo de los individuos. Asimismo, Harvard hace hincapié en que pedir ayuda brinda nuevas oportunidades, fomenta la colaboración y mejora la toma de decisiones.

Además, no saber todo es más que una simple debilidad, pedir ayuda o un consejo refleja inteligencia emocional, pero también muestran valores como la humildad, y la honestidad.

El aceptar que no se tiene el conocimiento sobre todas las cosas, es una práctica que impulsa tanto el crecimiento personal como profesional, de esta forma se evidencia que el aprendizaje y la colaboración son claves para el éxito.

Recuerda que aceptar que no se sabe demuestra en el individuo:

Sabiduría: Reconocer que se necesita del conocimiento de otros muestra a una personas que quiere y tiene la disposición hacia el aprendizaje.

Confianza: Reflejo de seguridad en la capacidad para superar desafíos.

Valida a los demás: Reconoce que otras personas tiene conocimiento, fortalece relaciones y construye vínculos de confianza.

Finalmente, ignorar algo no hace menos a una persona, por lo tanto aquí dejamos unos puntos de como puedes acercarte a los demás para pedir ayuda.