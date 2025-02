Ballena se traga y luego escupe a joven en Chile: ‘Pensé que había muerto’ | VIDEO

En un hecho insólito que le ha dado la vuelta al mundo, un joven fue engullido y posteriormente escupido por una ballena jorobada, mientras navegaba en kayak por el estrecho de Magallanes, en la costa sur de Chile.

El hecho ocurrió el pasado sábado 8 de febrero, cuando Adrián Simancas, joven venezolano de 24 años, desapareció de un momento a otro durante un recorrido de piragüismo en la bahía El Águila, junto a su padre, Dell Simancas, de 49 años.

Una cámara instalada por Dell en la popa de su kayak captó el momento en el que la ballena emergió directamente debajo de la canoa de Adrián, a quien engulló para hundirse nuevamente en las aguas de la Patagonia chilena.

TE RECOMENDAMOS: Aaron Kosminski Con pruebas de ADN identifican a Jack el Destripador después de 136 años

Segundos después el cetáceo escupió a Adrián, quien, ileso, tomó su kayak amarillo y nadó de inmediato hacia el bote de su padre, mientras éste le dice que mantuviera la calma.

Una ballena se traga brevemente un hombre en Chile pic.twitter.com/sYevIV8DRf — MiguelHernández (@hmiguelangel529) February 13, 2025

“Pensé que había muerto”: así vivió Adrián Simancas ser tragado por una ballena

“En un principio cuando pensé que había muerto. Fue como mucho terror, porque pensé que ya no podía hacer nada”, declaró Adrián Simancas a Associated Press, en una entrevista desde Punta Arenas.

“Cuando salí y empecé a flotar ahí, sentí el miedo de verdad de que también fuese a pasar algo a mi papá, de que no hubiésemos llegado a tiempo a la orilla, me fuese a dar hipotermia”, añadió.

Posteriormente, en entrevista con CHV Noticias, Adrián ofreció más detalles sobre el aterrador incidente y cómo fue quedar brevemente atrapado en la boca de la ballena.

“Sentí un golpe que levantó la proa del bote, pensé que había sido una ola, pero era demasiado fuerte y cuando volteo siento que algo azul obscuro, blanco, me roza la cara, y que se aproxima desde la derecha, desde arriba, desde la izquierda también, que me abrazaba completamente y cuando me hundo pensé que me había comido y que ya no tenía nada que hacer. Fueron como dos segundos hasta que salí del agua”, relató.

Ubicado a unos 3 mil kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile, el estrecho de Magallanes es un importante atractivo turístico de la Patagonia chilena, conocida por las actividades de aventura. Sus gélidas aguas suponen un reto para navegantes, nadadores y exploradores que intentan cruzarlo de distintas formas. Aunque en el mes de febrero es verano en el hemisferio sur, las temperaturas en la región son bajas, con mínimas que bajan hasta los 4 grados y máximas que rara vez superan los 20 grados.

Con información de AP.

cehr