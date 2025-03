Día de la Mujer: Frases que puedes usar para el 8M 2025

​“Teníamos dos opciones: estar calladas y morir o alzar la voz para que ya no nos maten, y decidimos no callar”

​“No quiero que se me recuerde como una víctima más, sino como una mujer que deseaba vivir feliz y sin miedo”

​“Sólo queremos que lo que es normal para los hombres, no sea una desviación para las mujeres”

“Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca”

​“Mi silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá”