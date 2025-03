8M: Frases del Día Internacional de la Mujer para el 8 de marzo de 2025

“Que la lucha por la justicia y por la igualdad es de todas y de todos. Y que no descansaremos hasta lograr una democracia plena, donde no haya distinción de género, clase o condición. Que nuestras diferencias no nos dividan, sino que sean la fuente de propuestas y de soluciones compartidas a los distintos retos que enfrentamos” - Ifigenia Martínez