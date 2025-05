Caso Misael: Vecinos prenden fuego a casa de presuntos agresores | VIDEO

⚖️ Justicia Para Misael: Tehuacán como espejo de la impunidad en México 🇲🇽 La violencia no siempre viene del crimen organizado. A veces, el terror nace de la impunidad disfrazada de poder político. Tehuacán, Puebla, ha sido testigo de un caso que retrata con crudeza la descomposición social y el hartazgo ciudadano ante un Estado ausente y cómplice: la brutal golpiza contra Misael 🍍, un joven vendedor ambulante de frutas, atacado a plena luz del día por una familia que, según testimonios y evidencias en video 📹, se siente dueña de la vía pública y de la vida ajena. El crimen fue captado en video y viralizado rápidamente. En él se observa cómo Misael es golpeado salvajemente, arrojado al suelo y pisoteado por tres personas: Rosa Isela Cid Huerta, su pareja Julio Flores Cabrera, y su hijo Gersón Flores. ¿El motivo? Vender piñas en la calle 🍍🛒. El ataque no solo fue físico. Fue un recordatorio cruel de cómo la justicia en México puede ser comprada, manipulada o simplemente ignorada si los agresores tienen el apellido correcto 💼⚖️. Rosa Isela es hermana de David Cid Huerta, ex alcalde de Cañada Morelos, conocido por escándalos, corrupción y nepotismo 🧾🕳️. 🛑 El crimen, minimizado; la justicia, ausente A pesar de la violencia evidente, la agresión fue clasificada como “lesiones” 🩹, descartando la tentativa de homicidio. Para muchos, esto es una burla legal y una afrenta a la inteligencia y al dolor de las víctimas. La gente no esperó más. Ante la omisión de las autoridades 🚓🧍‍♂️, el pueblo reaccionó con rabia: lanzaron piedras, incendiaron un vehículo y parte del domicilio de los agresores 🔥🚗🏠. La policía, rebasada, incluso disparó contra civiles. ¿Quién protege al pueblo cuando el Estado se vuelve espectador? 🕳️ ¿Justicia por mano propia o consecuencia del abandono? Esto no es aislado. Se repite en todo el país. Vendedores humildes son agredidos, extorsionados o ignorados por autoridades, vecinos influyentes o mafias locales 💸🔫. Cuando el Estado no castiga, siembra desesperación. Y esa desesperación puede estallar. 🔍 Una señal de alarma institucional Este caso no puede entenderse como reacción irracional. Es el producto de un sistema judicial selectivo, de impunidad, de instituciones fallidas. Si el apellido del agresor pesa más que el dolor de la víctima, la ley ha sido secuestrada. El Estado tiene una última oportunidad: demostrar que la justicia aún puede ser imparcial, aún puede proteger sin importar los apellidos. 📌 No es vandalismo. Es el reflejo de un pueblo cansado de ser ignorado. #JusticiaParaMisael 🧑‍⚖️ #Tehuacán #Puebla 🔥 #ImpunidadMx ⚖️ #ElPuebloYaNoEspectador #INFOGRO #MéxicoInjusto 🇲🇽 #NoMásAbusos #CorrupciónPolítica 🛑