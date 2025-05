Muere Nikita Tkachuk, El Hulk ruso, por inyecciones; ¿quién era?

Nikita Tkachuk, conocido como el Hulk ruso, fue un fisicoculturista originario de Rusia, reconocido por sus impresionantes músculos desarrollados mediante el uso de inyecciones de Synthol. Nació el 24 de septiembre de 1989 en Tyumen, Rusia.

A los 21 años, Tkachuk alcanzó el título de Maestro del Deporte en Rusia, destacándose en levantamiento de pesas con marcas de 350 kg en peso muerto, 360 kg en sentadillas y 210 kg en press de banca. Su carrera como fisicoculturista se vio marcada por el uso de Synthol, una sustancia compuesta por aceite, lidocaína y alcohol benzílico, que le permitió desarrollar músculos de tamaño extremo, pero también le causó múltiples complicaciones de salud.

Su última publicación en su cuenta oficial de Instagram fue el 8 de febrero del 2025. Compartió una fotografía donde aparece de espaldas a la cámara mientras posa en un parque.

Nikita compartía con sus seguidores algunos consejos sobre alimentación, entrenamiento y suplementos para conseguir un cuerpo musculoso. Subía a Instagram videos o fotos donde se apreciaba al Hulk ruso en el gimnasio posando o realizando una rutina.

Alertaba del peligro de factores como el estrés, que produce cortisol, y el papel de este frente a la disminución de masa muscular.

Muere Nikita Tkachuk, El Hulk ruso por inyecciones

Tkachuk falleció hace unos días, a los 35 años, debido a una insuficiencia renal y pulmonar provocada por el uso prolongado de estas inyecciones. Su esposa, Maria Tkachuk, también fisicoculturista, expresó en redes sociales: “Nikita, mi amado marido, falleció. Sus riñones entraron en insuficiencia, sufrió edema pulmonar y su corazón se detuvo. Hubo muchas pruebas a lo largo de los años. Sus recursos se agotaron. No hay otras palabras todavía, solo shock...”.

Su caso ha generado un debate sobre los riesgos asociados al uso de sustancias para el aumento muscular y la importancia de la educación sobre los peligros de las modificaciones corporales extremas.

Ayer María Tkachuk compartió un mensaje contundente sobre la muerte de su esposo: "Todos los artículos que vienen sobre la muerte de Nikita hasta ahora, no he comentado en ningún lado ni dado una entrevista. Periodistas de los canales federales me llaman no sólo a mí, sino también a toda mi familia. Es decir, mi mamá y su marido y hasta mi sobrino llamaron. Están tratando engañosamente de llevarme a una reunión, exponiendo varias razones, como si no fueran periodistas. Quieren montar un programa de televisión. Voy a dar la única entrevista a@zavrayar y @klin.protein y harán un video con una historia detallada. El funeral fue ayer. Los periodistas no tienen nada sagrado. He terminado con esto".