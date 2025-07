Caso Paolo Sánchez: Éste fue su ÚLTIMO video antes de que encontraran su cuerpo en el Iztaccíhuatl

Hace unos días, el joven Paolo Sánchez Carrasco, de 14 años, fue localizado sin vida en el volcán Iztaccíhuatl. Su historia atrajo atención internacional, en parte, por el video final que grabó donde describía en tono grave las condiciones extremas que enfrentaba. Aquí te contamos todo sobre su último trayecto y el operativo búsqueda-rescate:

¿Qué dijo Paolo en su último video?

El adolescente compartió un clip poco antes del amanecer, en un entorno de crudo frío y evidentes signos de agotamiento. Con voz entrecortada, expresó:

“Voy a hablar de dos temas bien culers que me van a ocurrir esta noche… Aquí la noche se pasa en menos 2 grados… me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag…”

También señaló que los refugios más cercanos estaban lejos, y que su campamento estaba aislado de rutas seguras. Ese video evidenció su confusión mental, un indicio típico de hipotermia.

La búsqueda: del reporte a la tragedia

Último avistamiento: 12 de julio, en la colonia Romero de Terreros, Coyoacán.

Reporte de desaparecido: 17 de julio, la Fiscalía CDMX emitió la ficha de búsqueda..

Búsqueda activa: Desde el 17 de julio, elementos del Socorro Alpino de México A.C. , junto con la Comisión de Búsqueda, policía de Edomex, bomberos, Marina, USAR y equipos caninos, rastrearon zonas del volcán, especialmente el sitio llamado Dos Portillos (a casi 4,780 metros sobre el nivel del mar).

Hallazgo del cuerpo: Sábado 19 de julio, su cuerpo fue localizado sin vida en esa misma área

¿Quién era Paolo Sánchez?

Paolo era un amante del senderismo, cursaba secundaria y residía en CDMX. Según testigos, emprendió el ascenso sin compañía ni experiencia suficiente, y fue visto subiendo con apenas agua y dos barras energéticas.

En el camino, fue auxiliado por brigadistas con una manta térmica de emergencia, pero siguió solo.

Minutos después, lo venció la hipotermia.

La trágica historia de Paolo reaviva la alerta sobre ascensos peligrosos sin equipamiento ni acompañamiento adecuado. Organizaciones como Socorro Alpino y las autoridades invitan a extremar precauciones en zonas de montaña: nunca subir solo, siempre avisar a alguien, usar ropa técnica y llevar equipo básico de emergencia.

Recuerda que si eres una de las personas que quiere comenzar en el alpinismo o con los hickes, toma todas las medidas de seguridad para que siempre salvaguardes tu vida, así como acércate con personas especializadas en caso de que te pierdas.

El caso de Paolo Sánchez nos recuerda lo frágil que es la vida y lo rápido que podemos perderla.