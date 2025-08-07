Mujer destroza carro de su prometido tras atraparlo en ‘infidelidad’ | VIDEO

Una intensa escena fue captada en las calles de Guayaquil, cuando una mujer protagonizó un momento de celos y enojo al sorprender a su prometido con una supuesta amante dentro de su auto.

El video del incidente, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, ha generado miles de reacciones y se volvió tendencia en redes sociales. De acuerdo con testigos, la mujer habría visto a su prometido y a otra mujer abordo del automóvil, lo que desato la furia de la novia.

En las imágenes se observa cómo la mujer, completamente alterada, se abalanza sobre el automóvil en movimiento para impedir que se aleje. Aunque el conductor avanzaba lentamente, fue forzado a detenerse cuando la joven se subió al capó del vehículo, mientras dos personas intentaban intervenir para evitar un posible accidente.

🇪🇨#Ecuador | Mujer se lanza al auto de su novio y destroza el parabrisas tras encontrarlo en el vehículo con otra mujer, el hecho se dio en una zona de Mapasingue cercana a Urdesa en #Guayaquil pic.twitter.com/2zO9ZeqHvH — Expedientes (@Expedientes_ec) August 6, 2025

Una vez que el auto se detuvo, la situación se intensificó, pues llena de rabia, la mujer tomó un palo y comenzó a golpear con fuerza el parabrisas, causando daños visibles, todo mientras gritaba insultos contra su pareja.

Poco antes de que terminara la grabación, un agente policial llegó al lugar y trató de contener a la mujer. Sin embargo, para ese momento, el daño ya estaba hecho.

En redes sociales algunos usuarios condenaron la actitud violenta de la joven, otros mostraron empatía por su reacción ante lo que parecía ser una traición. Aun así, la mayoría coincidió en que sus actos fueron excesivos y fuera de control.

Otros incluso aconsejan al hombre demandar por daños a su prometida, pues aseguran que aun estando enojada pudo provocar un accidente mayor.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT