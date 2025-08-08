Turista denuncia agresión mientras volaba en parapente: ‘Me estaba toqueteando’ | VIDEO

Michelle Wilson, una mujer de 52 años de edad, denunció haber sido agredida sexualmente mientras practicaba paravelismo. La madre de tres hijos se encontraba de vacaciones en Túnez cuando decidió hacer esta actividad en la costa oriental del país africano.

¿Qué le pasó a Michelle Wilson?

De acuerdo con lo que relató a The New York Post y The Sun, los hechos ocurrieron cuando ella se encontraba en el aire. De ese modo, fue el operador que se encontraba con ella en el parapente quien abusó de ella al tocarla sin su consentimiento.

NEW: British mother claims she was s*xually assaulted mid air by a parasail operator while parasailing in Tunisia, Africa.



52 year old Michelle Wilson says she was assaulted by the operator while strapped into the harness as they soared through the air.



“I could feel… pic.twitter.com/uDOs98wucf — Collin Rugg (@CollinRugg) August 6, 2025

En redes sociales, el caso se ha hecho viral por lo sorprendente e indignante del mismo. Según se sabe, la mujer había decidido practicar parapente junto a una amiga, pero por el viento, le indicaron que tendrían que viajar separadas, acompañadas por un operador.

Su amiga subió primero y le aseguró que “la había pasado bien, sin ningún problema”. Sin embargo, para Michelle, la historia fue muy diferente.

“Podía sentir cómo tiraba de la parte de atrás del bikini y del tirante”, explicó. “Debía de estar apretando el arnés para acercarme más”, relató sobre el aterrador momento que vivió en el aire.

Sobre ello, la mujer asegura que se sintió “indefensa” por estar en el aire con el hombre de unos 20 años de edad que la estaba acosando, pues le era imposible alejarse de él, lo que había que el sujeto controlara la situación.

Tunisie : Une femme britannique répondant au nom de Michelle Wilson, 52 ans, se fait violer par un opérateur de parachute alors qu'elle était en plein vol ! 🤯#LireHaiti pic.twitter.com/rzQmjk2pbm — LIRE HAÏTI 509 (@LireHaiti) August 4, 2025

“Me estaba toqueteando, moviéndose de un lado a otro contra mí y hablándome en árabe. Sentía cómo me presionaba. Yo arqueaba mi espalda (para tratar de alejarse). Me sentí violada, sucia y asustada”.

Al descender, Michelle rompió en llanto por la experiencia traumática y levantó una queja ante el centro de deportes acuáticos y posteriormente con las autoridades de Túnez.

“Como mujer, esperas un poco de bromas por parte de los hombres de estos países, pero esto no era broma, fue una agresión sexual”; destacó ella, quien no pudo disfrutar el resto de su viaje en familia.

Así va el caso de la agresión en parapente de Michelle

La mujer pagó 6 mil euros por su paquete de viaje, que incluía las experiencias en deportes acuáticos. Sobre el accidente, la compañía Easyjet se pronunció:

“La seguridad y el bienestar de nuestros clientes son nuestra prioridad, y seguimos apoyando a la Sra. Wilson. También estamos en estrecha colaboración con nuestro hotel asociado para analizar los informes”, informaron.

Hasta donde Michelle sabe, su agresor ya fue arrestado y su compañía de seguros, así como la policía de Túnez siguen en contacto para ayudar en el caso por la agresión que vivió en el parapente.