Cometa 3I/ATLAS atraviesa el espacio a gran velocidad: ¿Dónde seguir EN VIVO su trayectoria?

El cometa interestelar 3I/ATLAS es uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de los últimos años, especialmente por la alta velocidad a la que avanza por el espacio, por el que, incluso, algunos expertos han considerado la posibilidad de que sea un objeto artificial (¿una nave alienígena?).

Este objeto fue descubierto en julio de este año en un laboratorio de Chile y, desde entonces, ha provocado admiración en la comunidad científica, especialmente debido a la alta velocidad con la que se desplaza en el espacio y a sus grandes dimensiones.

3I/ATLAS captado por Gemini North. ı Foto: NSF NOIRLab (vía New York Post)

El cometa ha sido ampliamente estudiado entre la comunidad científica, asombrada por estas características y porque, además, el cuerpo celeste se acercará al Sol en los próximos días. Lo anterior, por cierto, puede seguirse en vivo desde una transmisión en internet.

¿Dónde seguir EN VIVO la trayectoria del cometa 3I/ATLAS?

El cometa 3I/ATLAS es uno de los fenómenos astronómicos más relevantes de lo que va del 2025, por lo que una buena parte de la comunidad científica, así como de aficionados, ha seguido de cerca sus más recientes actualizaciones.

Si bien el cometa no se acercará a la Tierra (por lo que no, no podrás pedir un deseo), el mismo sí orbitará cerca del Sol, lo cual ocurrirá alrededor de octubre de este año.

Por lo anterior, algunos aficionados han habilitado un sistema para seguir en vivo la trayectoria de 3I/ATLAS. En éste, se aprecia cómo el sistema recorre el espacio, las estrellas, y algunos de los cuerpos celestes conocidos más relevantes, por lo que es un deleite para los fanáticos de la astronomía.

Si tú también quieres seguir en vivo la trayectoria de 3I/ATLAS, es posible hacerlo a través de una transmisión habilitada por WorldCam, la cual compartimos a continuación.

¿Qué debes saber del cometa 3I/ATLAS?

Si no te quieres quedar fuera de la discusión de este inusual cometa, a continuación te decimos los puntos clave de este fenómeno:

Origen interestelar : 3I/ATLAS es un objeto que proviene de fuera del sistema solar, lo que lo convierte en el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar, después de 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov

Trayectoria : Sigue una trayectoria hiperbólica con una excentricidad extremadamente alta (6.14 a 6.30), mayor que la de los anteriores objetos interestelares, indicando que no está ligado gravitacionalmente al Sol y continuará su viaje hacia el espacio interestelar

Perihelio y acercamientos : Pasará por su punto más cercano al Sol (perihelio) alrededor del 29-30 de octubre de 2025, a una distancia de aproximadamente 1.36-1.4 UA (203-210 millones de km), entre las órbitas de la Tierra y Marte. No se acercará peligrosamente a la Tierra, con una mínima distancia de 1.8 UA (270 millones de km) prevista para diciembre de 2025

Importancia científica: Su alta excentricidad y origen interestelar hacen que sea una oportunidad única para estudiar material de otros sistemas estelares, proporcionándonos pistas sobre la formación y composición de cuerpos fuera de nuestro sistema solar. Además, su seguimiento en vivo ayuda a entender la dinámica y evolución de objetos interestelares que cruzan el sistema solar

