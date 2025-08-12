Ella es Petunia, la perrita rescatada que ganó el Concurso del Perro Más Feo del Mundo 2025

Petunia fue coronada como la perrita más fea del mundo en un concurso de California.

Bien dicen que la belleza es subjetiva y que todos merecemos una segunda oportunidad. Bueno, pues ambos dichos aplicaron perfectamente a una perrita que, rescatada de una vida callejera, encontró una familia y, además, ganó un atractivo premio… como la más fea del mundo.

Se trata de Petunia, una mestiza de bulldog inglés y francés sin pelo que, en días recientes, fue coronada en el Concurso del Perro Más Feo del Mundo en la Feria del Condado de Sonoma, en Santa Rosa, California, lo que provocó risas en todo el mundo, pero también admiración por la historia de este “lomito”.

En California, celebran concurso Perro Más Feo del Mundo; en foto, el segundo lugar, Jinny Lu. ı Foto: Cortesía TODAY

Resulta que Petunia no solo carga con una inusual belleza (o falta de ella), sino con una historia particular. La bulldog fue rescatada de una situación de abandono en Las Vegas, donde vivía entre criadores y acumuladores de perros.

Voluntarios del centro Luvable Dog Rescue la trasladaron al norte de Estados Unidos, donde recibió atención médica, incluyendo cirugía para corregir un paladar alargado y esterilización.

Shannon Nyman con Petunia en brazos. ı Foto: Cortesía TODAY

Petunia debe recibir tratamiento diario con aceite de coco, debido a que la falta de pelo hace que su piel se irrite con facilidad.

Poco después, Shannon Nyman, de Eugene, Oregón, la encontró en la veterinaria y quedó fascinada con su historia de supervivencia. Por supuesto, Nyman notó el peculiar aspecto del perrito, pero, en lugar de burlarse de él, entendió sus características físicas como un mensaje de que todos los “lomitos” merecen amor independientemente de su aspecto.

Petunia gana el primer lugar del Perro Más Feo del Mundo. ı Foto: Cortesía TODAY

Fue con esa idea que Shannon Nyman presentó a Petunia ante el Concurso del Perro Más Feo del Mundo, sabiendo que las posibilidades de ganar eran altas, por lo que las de difundir su mensaje también lo eran.

Así, Petunia, con su rostro enojado y su falta de pelo, se coronó en primer lugar del certamen, superando a los perritos Jinny Lu y Poppy. Por lo tanto, se hizo merecedora de una corona y del uso de su imagen para crear mercancía de edición limitada. ¡Podrás llevar una Petunia en tu bolsillo!

Después de este peculiar triunfo, Shannon Nyman dijo a medios que, terminando la coronación, ella y Petunia volverán a Oregón, donde, además, aprovecharán el impacto mediático de este concurso para impulsar una organización en favor del rescate de animales, labor que salvó la vida de Petunia.

“Volveremos a Oregón, ella volverá a ver a sus amigos, probablemente daremos un paseo en el bosque. Y después comenzaré a trabajar en Wonky Dogs, que será una organización sin fines de lucro para recaudar dinero con el que podamos seguir rescatando perritos”, aseguró la dueña de Petunia al medio TODAY.

