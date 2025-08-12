¡Ya nos cayó el chahuistle!: Qué es y de dónde viene esta expresión

En México usamos distintas expresiones características que significan diferentes situaciones, como “El que quiera azul celeste, que le cueste” o “¡Le andas dando vuelo a la hilacha!”.

Son utilizadas de forma coloquial desde hace muchas generaciones, pero pocos sabemos cual es el verdadero significado de estas frases.

¿Quién no ha utilizado en algún momento la famosa frase ‘ya nos cayó el chahuistle’? Desde nuestros abuelos, padres y amigos, es una expresión que ha trascendido pero te has preguntado ¿de dónde viene?

¿Sabes de dónde viene esta expresión? ı Foto: Pixabay / Tumisu

¿Qué es el chahuistle?

El chahuistle es una enfermedad que ataca al maíz. Producida por un hongo microscópico afecta a los cultivos siendo un indicador para muchos campesinos de una ‘mala temporada de cosecha’.

El terminó viene de origen náhuatl “chahuiztli”, que significa tal cual ‘enfermedad de la hoja del maíz’ y que desde tiempos prehispánicos ha devastado cultivos.

Esta ‘enfermedad’ invade las hojas y los tallos de plantas como el trigo, cebada, avena o centeno. Muchas veces la gente confunde el chahuistle con el huitlacoche, sin embargo, son distintos, pues el huitlacoche es un hongo comestible que se encuentra no en las hojas, si no en la mazorca del maíz.

En la imagen. una mazorca ı Foto: Especial

¿De dónde viene la expresión?

Desde la época prehispánica, el maíz era siempre fue parte importante en la economía y la vida general de las sociedades mesoamericanas. Por lo que cuando el maíz se llenaba de plagas era una desgracia, por lo que para proteger sus cultivos, se realizaban rituales para que los Dioses los resguardaran.

A partir de esos tiempos prehispánicos el decir “Ya nos cayó el chahuistle” surge una de las expresiones para referirnos a una situación desagradable o a desgracias.

Maíz ı Foto: Cortesía

LMCT