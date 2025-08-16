¿Cuál es la mejor hora para ver la Luna de Sangre 2025?

Si no sueles perderte ningún evento astronómico, anota la fecha para la Luna de Sangre que se aproxima, en La Razón te compartimos todos los detalles para que la admires junto a tu persona favorita.

La Luna de Sangre se podrá observar en el mes de septiembre, este fenómeno astronómico se tornará de color rojo.

Se cree en algunas culturas y sitios que durante un eclipse puedes hacer rituales que ayudan a la espiritualidad. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando hay Luna de Sangre la luz del Sol llega a la atmósfera de la Tierra y “actúa como una lupa que desvía la luz y la manda hasta la Luna. El espesor de la atmósfera de la Tierra, sumado a partículas de polvo, arena, cenizas volcánicas, entre otros, absorbe la luz azul, verde y amarilla del Sol, pero dejan pasar las tonalidades rojas”.

Debido a esto, se puede ver a Luna de color rojo u ocre cuando ocurre el eclipse.

¿Cuándo es la Luna de Sangre y cuál es la mejor hora para verla?

El próximo eclipse lunar será el día 7 de septiembre de 2025, por lo que si no te la quieres perder, no te olvides de anotar la fecha en tu calendario.

Este evento que iluminará el cielo nocturno, se verá entre las 11:30 y 12:52 horas (hora del centro de México).

En la sombra del eclipse.#EclipseSolar2024 Los eclipses ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean. La @DGDCUNAM te explica cómo se originan los eclipses solares y los lunares, y cuáles son sus tipos. Checa el video.👇 pic.twitter.com/6ZMCx1leGi — UNAM (@UNAM_MX) April 5, 2024

Cabe señalar que no se verá en México, pero puedes seguirla en transmisiones en vivo por medio de YouTube o X, donde la NASA suele compartir videos e imágenes de eventos astronómicos.

A diferencia de otros eclipses donde la Luna puede desaparecer momentáneamente del cielo, en un eclipse total, la Luna adquiere un tono rojizo o cobrizo, lo que da origen al nombre popular: Luna de Sangre.

¿Por qué la Luna se pone roja?

El color rojo que observamos no se debe a un cambio físico en la Luna, sino a un fenómeno óptico llamado dispersión de Rayleigh. Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, las longitudes de onda más cortas (como el azul) se dispersan, mientras que las más largas (como el rojo y el naranja) logran llegar hasta la superficie lunar.

