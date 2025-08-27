¡Nano banana!, la nueva IA para editar imágenes de Google: cómo se usa

Google DeepMind presentó un nuevo modelo de edición de imágenes, que ya en primeras versiones era considerado el mejor valorado en su tipo. Ha generado entusiasmo entre los usuarios, y ahora se integra de forma nativa en la aplicación de Gemini para brindar mayor control al momento de crear la imagen perfecta.

La compañía ha trabajado en optimizarla, con especial atención a la similitud visual entre las fotografías. El objetivo es que, al editar retratos de amigos, familiares, de uno mismo o mascotas, se mantenga la fidelidad de la imagen sin errores que hagan lucir los cambios poco naturales.

Con esta actualización, los usuarios pueden realizar ediciones creativas, como probar un nuevo corte de cabello o vestir a su mascota con un tutú, incluso unir dos imágenes, pero siempre conservando la esencia realista del original.

¿Cómo se usa?

El funcionamiento es sencillo: basta con subir una foto a Gemini y dar instrucciones sobre los cambios deseados.

El modelo permite desde combinar imágenes hasta cambiar fondos para visualizar una nueva decoración o situarse en cualquier lugar del mundo, la lista de funciones de la nueva IA incluye:

Cambiar de vestuario o de ubicación

Edición multi-turno

Mezcla de diseños

Con estas funciones, la app busca ofrecer a los usuarios una experiencia de edición intuitiva, precisa y entretenida, sin embargo, debes tomar en cuenta que las imágenes generadas dentro de Gemini poseerán la marca de agua para avisar a las demás personas que es Inteligencia Artificial.

A partir del pasado 26 de agosto, el modelo llamado Gemini 2.5 Flash Image, ya se encuentra disponible ingresando a la página de aistudio desde Google o tu navegador de preferencia.

