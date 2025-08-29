¿Cuándo es el día de las flores amarillas en septiembre?

Como cada año, se acerca una de las fechas más especiales para los enamorados, donde un pequeño detalle significa mucho. Se trata de el Día de las flores amarillas, que pasó de ser una tendencia en TikTok a una tradición que ocurre dos veces al año.

¿Por qué se regalan flores amarillas?

Las flores amarillas cuentan con un gran significado en la cultura popular actual. Si bien en el pasado no se relacionaban de manera necesaria con algo romántico, actualmente sí han llamado la atención, sobre todo por la nostalgia de la serie ‘Floricienta’.

Flores amarillas en primavera. ı Foto: X @weirdshelIey/Pixabay

Como recordamos, la protagonista de la novela argentina amaba las flores de ese color y uno de los grandes gestos de amor en la historia es cuando un novio le llena la casa de puras flores de ese color, lo que genera en ella una emoción enorme, al ser una clara muestra del afecto que le tienen.

Incluso, una de las principales canciones de la serie, que se hizo tendencia junto con el regalo, habla de ello: "Ella sabía que él sabía, que algún día pasaría, que vendría a buscarla, con sus flores amarillas", dice la canción de romance.

De este modo, el regalar flores amarillas funciona como una excusa para demostrar amor con un pequeño pero significativo detalle, que además sirve para dar bienvenida a la primavera.

¿Cuándo se dan flores amarillas en septiembre?

Este es el motivo por el que hay dos fechas para regalar flores amarillas. Si bien en México y otros países del hemisferio norte la primavera llega el 21 de marzo, en el hemisferio sur, ocurre el 21 de septiembre, por lo que ese es el día en el que debe regalarse la flor.

Recuerda que esta fecha lo que más importa es el gesto. Ya sea una florecita salvaje o un bouquet costoso, lo importante es mostrar tu cariño con un pequeño gesto en el que demuestres tu cariño.