¿Cuándo va a temblar en septiembre? Estas son las predicciones de Mhoni Vidente de sismo

El mes de septiembre es uno de los más temidos por los mexicanos, ya que es conocido porque tiembla constantemente en ese mes. Es una época histórica para el país, ya que los sismos mas devastadores han ocurrido en esas fechas.

Cada año las personas quieren saber qué día va a temblar, ya que escuchar la alerta sísmica asusta a la gente y la mayoría quieren estar preparados ante un movimiento telúrico.

Imagen ilustrativa de un sismógrafo. ı Foto: Adobe Stock

Sin embargo, los sismos no se pueden predecir de manera científica, pero desde otro tipo de otra área hay predicciones sobre qué día va a temblar.

Mhoni Vidente hizo sus predicciones de septiembre 2025 y lanzó los días que ella prevé que puede presentarse un sismo.

¿Cuándo va a temblar en México en septiembre?

Mhoni Vidente señaló que hay cinco fechas en las que se podría temblar y dos de esas fechas estarían relacionadas con los eclipses que habrá en este mes.

La astróloga visualiza que los días que habrá sismo en México son:

7 de septiembre

14 de septiembre

19 de septiembre

21 de septiembre

27 de septiembre

“Esos días van a ser claves para movimientos sísmicos, para movimientos en cuestiones de huracanes para movimientos increíblemente fuertes en cuestiones de clima en México y el mundo entero”, mencionó Moni Vidente en su canal de YouTube.

Los días 7 y 21 de septiembre habrá eclipses, lo cual, según Moni sí tendría que ver con que también haya sismos esos mismos días.

La pitonisa afirma que se prevé temblores fuertes, dijo que en el país el temblor sería de “6.6 o 7.1, saliendo completamente de Guerrero y Michoacán en los días que ya les comenté”, explicó.

Asimismo, dijo que ella visualiza que también ocurra un movimiento telúrico en El Caribe. “Se visualiza uno de los más importantes sismos en cuestiones de El Caribe, casi 8.4 u 8.9, cerca de Cuba o cerca de Santo Domingo”, comentó.

Sismos históricos en México

Los dos grandes sismos que han marcado la historia de México ocurrieron en septiembre, el primero fue el 19 de septiembre de 1985 a las 7.19 de la mañana. Fue de 8.1 grados y devastó la ciudad.

El gobierno red México econoció la muerte de entre seis y siete mil personas; sin embargo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) contabilizó 26 mil, tras el sismo.

El otro sismo fue el 19 de septiembre de 2017, el temblor devastó el centro de la ciudad de México con una magnitud de 7.1 grados, el gobierno reportó 230 fallecidos.