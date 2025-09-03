¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar del 7 de septiembre y cuál será la hora exacta?

El eclipse lunar que tendrá lugar el domingo 7 de septiembre es uno de los eventos astronómicos más esperados del año. Sin embargo, no en todas las latitudes del mundo podrá apreciarse, por ello, te compartimos en qué sitios será posible verlo y la hora exacta.

Pero ¿qué es un eclipse lunar?

Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última. Para que ello suceda, los tres cuerpos celestes deben estar alineados y la Luna debe encontrarse en su fase llena.

Es importante que sepas que existen tres tipos de eclipses lunares: penumbral, cuando la Luna pasa por la sombra tenue de la Tierra; parcial, cuando sólo una parte de la Luna es cubierta por la sombra terrestre; y total, cuando la sombra cubre por completo la superficie lunar, dándole un tono rojizo característico conocido como “Luna de sangre”.

Además, el eclipse lunar suele durar más tiempo que el solar. Estos fenómenos han ocurrido durante siglos, por lo que no debes preocuparte.

5 days to the next Total Lunar Eclipse😍 pic.twitter.com/iiRJkIDxaF — Shining Science (@ShiningScience) September 3, 2025

¿El eclipse lunar es seguro ver? ¿Puedo tomar fotos con mi celular o cámara?

Sí, el eclipse lunar es completamente seguro ver y tomar fotos. A diferencia de lo que ocurre con los eclipses solares, que pueden dañar la vista si se observan sin protección adecuada, los eclipses lunares no representan ningún riesgo para los ojos, ya que la luz reflejada por la Luna durante el evento no es intensa ni peligrosa.

Puedes observar un eclipse lunar a simple vista o, si así lo prefieres, es posible usar binoculares, telescopios o cámaras sin necesidad de filtros especiales. Además, si cuentas con un trípode y una cámara, y eres un aficionado a la astronomía y la fotografía, puedes aprovechar el próximo 7 de septiembre para capturar imágenes espectaculares del característico tono rojizo de la Luna.

¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar del 7 de septiembre y cuál será la hora exacta?

Durante un periodo de 82 minutos, la Luna adquirirá un característico tono rojizo que será visible desde diversas regiones del planeta. Sin embargo, hay malas noticias para los aficionados a la astronomía de México y Estados Unidos, pues el eclipse lunar del 7 de septiembre no será visible en la mayoría del territorio que comprende el continente americano.

En regiones como Asia, Australia, Europa oriental, África y Nueva Zelanda, alcanzará su punto máximo a las 18:11 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado). En México el eclipse ocurrirá en el día, por lo que no se podrá ver, no obstante, puede verse en las transmisiones en vivo de la NASA, publicadas en redes sociales.