El 13 de septiembre de 1847 quedó grabado en la historia de México como el día en que seis jóvenes cadetes del Colegio Militar, conocidos hoy como los Niños Héroes, pelearon valientemente en defensa del Castillo de Chapultepec frente a la invasión de las fuerzas estadounidenses. Su valentía los convirtió en símbolos de patriotismo y resistencia nacional.

Durante la guerra entre México y Estados Unidos, el ejército estadounidense avanzó sobre territorio mexicano con la intención de tomar el control de Texas y extenderse hasta el Río Bravo.

En este contexto, Chapultepec se convirtió en un punto estratégico, además de ser la sede del Colegio Militar, donde se encontraban más de 100 alumnos y cerca de 800 soldados bajo el mando del general Nicolás Bravo, héroe destacado de la Independencia de México.

La noche del 12 al 13 de septiembre, las tropas estadounidenses comenzaron un intenso bombardeo sobre el castillo, desencadenando una feroz batalla que dejó alrededor de 300 soldados mexicanos muertos, entre ellos los seis cadetes ahora nombrados como Niños Héroes.

¿Quiénes fueron los Niños Héroes?

Agustín Melgar

Originario de Chihuahua, nació el 28 de agosto de 1829. Ingreso al Colegio Militar en noviembre de 1846. Aunque abandonó brevemente la institución, regresó y fue asignado al Castillo de Chapultepec. Su cuerpo fue encontrado por un oficial estadounidense.

Fernando Montes de Oca

Nacido en la Ciudad de México el 29 de mayo de 1829, se unió al Colegio Militar en enero de 1847 tras conocer la inminente amenaza de invasión. Murió el mismo día del ataque; su cuerpo fue recuperado tres días después.

Francisco Márquez

El más joven de los Niños Héroes, nació en Guadalajara el 8 de octubre de 1834. Ingresó al Colegio Militar a inicios de 1847 y se integró a la Primera Compañía de Cadetes. Fue uno de los últimos en resistir dentro del castillo antes de caer abatido.

Juan de la Barrera

Originario de la Ciudad de México, nació el 26 de junio de 1828. Ingresó al Colegio Militar a los 14 años y fue nombrado subteniente de artillería. Se integró al Batallón de Zapadores y más tarde regresó a Chapultepec para reforzar su defensa. Murió durante el ataque.

Juan Escutia

Nacido el 25 de febrero de 1827 en Tepic, Nayarit, fue parte del Batallón de San Blas. Durante el asalto al castillo, se envolvió en la bandera nacional y se arrojó al vacío para evitar que el emblema patrio cayera en manos enemigas. Su acto lo convirtió en uno de los más emblemáticos de la historia.

Vicente Suárez

Poblano de nacimiento, llegó al mundo el 3 de abril de 1833. Ingresó al Colegio Militar a los 12 años. Fue el primero de los cadetes en perder la vida durante la batalla, enfrentando cara a cara a los invasores con gran valor, logrando derribar a varios enemigos antes de caer.

