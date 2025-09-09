iPhone 16 Pro Max: cuánto cuesta el smartphone ahora

Con la presentación oficial del iPhone 17 y sus variantes, incluyendo el iPhone Air, el 17 Pro y el 17 Pro Max, este 9 de septiembre en el evento “Apple Event” se ha marcado un nuevo estándar en su línea de smartphones. Esto ha motivado una revisión inmediata de precios en los modelos anteriores, especialmente en el iPhone 16 Pro Max.

De acuerdo con información de expertos, Apple ya ha descontinuado el iPhone 16 Pro y el 16 Pro Max. El precio inicial de lanzamiento del iPhone 16 Pro Max era de 30,999 pesos en su versión de 256 GB. Aunque Apple ya no lo ofrece desde su tienda oficial, aún se puede adquirir en el mercado, pero con importantes ajustes de precio.

iPhone 16 Pro Max ı Foto: Apple

Precios

En iShop, el iPhone 16 Pro Max de 256 GB está disponible en 30,999 pesos

En Amazon, el iPhone 16 Pro Max de 1 TB está disponible en 30,524 pesos

Con el iPhone 17 ya en el mercado, el iPhone 16 Pro Max sigue siendo una opción vigente, pero con un precio más atractivo. Aunque también se encuentra disponible la opción para canjear tu iPhone en uso a través de tiendas oficiales ya sea por crédito en la marca o para comprar el nuevo iPhone 17.

En Estados Unidos fue lanzado originalmente en 1 199 USD, y ahora se puede conseguir con descuentos que van del 10 % en diversas, o bien con rebajas de hasta 200 USD, según el distribuidor y región.

Lo convierte en una alternativa interesante para quienes buscan un smartphone premium de la marca sin tener que gastar en el costo de salida de un iPhone.

Así es el iPhones 17 Pro ı Foto: Reuters

