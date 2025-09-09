iPhone Air: Precio, características y fecha de lanzamiento

Durante el esperado Apple Event 2025, la compañía reveló la llegada de su nueva generación de smartphones, incluyendo las versiones iPhone 17, Pro, Pro Max y la gran novedad: el iPhone Air, el modelo más delgado en la historia de la marca.

Con esto la marca se encuentra lista para el lanzamiento de su iPhone 17 y iPhone 17 Pro Max, pero sin duda alguna el dispositivo que causa más intriga es el nuevo iPhone Air.

En La Razón te contamos todo lo que debes saber: precios características y fecha de lanzamiento.

iPhone Air ı Foto: Reuters

Características del iPhone Air

El nuevo iPhone Air destaca por su diseño ultradelgado de 5.6 mm y un peso de apenas 165 gramos, convirtiéndose en el iPhone más ligero hasta la fecha. A pesar de su tamaño compacto, integra un chip A19 Pro, que garantiza un rendimiento de alto nivel en aplicaciones, juegos y multitarea.

En el apartado fotográfico, incluye una cámara frontal Center Stage de 18 MP y una cámara trasera Fusion de 48 MP, capaz de grabar en 4K a 60 fps con Dolby Vision. Además, ofrece funciones inteligentes para selfies y fotos grupales: el campo de visión se adapta automáticamente cuando detecta a más personas en el encuadre.

Su pantalla inmersiva de 6.5 pulgadas complementa el diseño, logrando un equilibrio entre ligereza, potencia y experiencia visual de última generación.

YOU CAN FINALLY RECORD WITH THE FRONT & REAR CAMERA'S SIMUTANEOUSLY ON THE iPHONE AIR😭😭😭 #AppleEvent pic.twitter.com/e073wkYTnm — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) September 9, 2025

Precio y fecha de lanzamiento

Apple confirmó que el iPhone Air estará disponible a partir del 19 de septiembre de 2025, mientras que las preventas comenzarán el 12 de septiembre.

Los precios oficiales en México serán los siguientes:

256 GB: $25,999 MXN

512 GB: $30,999 MXN

1 TB: $35,999 MXN

Estará disponible en cuatro tonalidades: azul cielo, oro claro, blanco nube y negro espacial.

iPhone Air ı Foto: Apple

