iPhone 17 y iPhone 17 Pro Max: Precios, características y fecha de lanzamiento

Apple realizó hoy el anuncio del nuevo iPhone 17 en su versión regular, Pro, Pro Max y la nueva integración de la versión Air, durante su esperando Apple Event 2025.

Con esto la marca se encuentra lista para el lanzamiento de su próxima línea de teléfonos inteligentes, con mejoras en diseño, potencia y funciones avanzadas que buscan marcar tendencia en el mercado global.

En La Razón te contamos todo lo que debes saber: precios características y fecha de lanzamiento.

Apple Event ı Foto: Reuters

iPhone 17

El iPhone 17 llegará con especificaciones renovadas que incluyen un diseño más ligero y delgado, así como mejoras en el rendimiento y la autonomía de la batería. Entre sus principales atractivos se encuentra la optimización de su procesador y un mayor aprovechamiento de la pantalla para brindar una experiencia inmersiva.

Cuenta con una cámara frontal Center Stage de 18 MP, además de contar con una cámara principal en la parte trasera de 48 MP con un teleobjetivo de calidad óptica 2x y una cámara ultra gran angular Fusion de 48 MP.

El nuevo iPhone 17 tendrá una batería que promete durar todo el día con un uso regular, además de que con una carga de 10 minutos obtendrás hasta ocho horas de duración.

Estará disponibles el próximo 19 de septiembre, mientras que la opción para pre ordenar se habilitará el próximo viernes 12 de septiembre por un precio de 24,999 pesos mexicanos en su versión de 512GB.

iPhone 17 ı Foto: Apple

iPhone 17 Pro Max

El modelo iPhone 17 Pro Max será el dispositivo más avanzado de la nueva generación, con un enfoque en la innovación tecnológica. Incorporará una pantalla de mayor tamaño con tecnología mejorada, cámara de última generación con funciones profesionales y un chip optimizado para tareas de alto rendimiento, incluyendo mejor capacidad para videojuegos.

Las cámaras incluyen el teleobjetivo más largo jamás creado para el iPhone, con una distancia focal equivalente a 200 mm, prometiendo una toma de fotografías y video nunca antes vista en un dispositivo Apple.

Así como una batería que promete durar hasta 39 horas de reproducción de video con una sola carga.

Estará disponibles el próximo 19 de septiembre, mientras que la opción para pre ordenar se habilitará el próximo viernes 12 de septiembre por un precio de 50,999 pesos mexicanos en su versión de 2TB.

iPhone 17 Pro ı Foto: Apple

