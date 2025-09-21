Diputada morenista asegura que en Veracruz se construyó nave para viajar a Marte y desata burlas | VIDEO

No cabe duda de que México es un país con un avanzado desarrollo científico, con grandes proyectos en la mira. Sin embargo, una diputada llevó esto mucho más lejos al asegurar que cerebros nacionales, de Veracruz, se han adelantado a los grandes genios del planeta y han construido una nave especial que permitirá que la humanidad pise Marte por primera vez… ¿será verdad?
En una intervención durante una sesión del Congreso de Veracruz, la diputada morenista Victoria Gutiérrez Pérez aseguró que científicos del estado han dado un paso gigantesco, superando incluso a empresas internacionales como SpaceX de Elon Musk, pues, aseguró, en territorio nacional se construyó una nave con la que la humanidad llegará, por primera vez, al planeta rojo.
De acuerdo con las declaraciones de la legisladora, con este trabajo, los veracruzanos demostrarán que “en la ciencia y el espacio tiene que estar el aroma de nuestro café”. Lo anterior, por supuesto, desató risas entre los internautas.
Video de ataque de orcas en Portugal causa terror: manada hunde velero frente a la costa
“Aquí tenemos en Veracruz a grandes científicos. Han hecho una nave espacial, con manos veracruzanas, para [ir] al espacio, para [ir] a Marte. Yo les pedí que me apoyaran para demostrar que en la ciencia y en el espacio tiene que estar el aroma de nuestro café”, dijo la legisladora en su intervención, cuyo video circuló en medios digitales.
Lo anterior provocó burlas entre los internautas, pues, aseguran, parece inverosímil que en México se haya construido una nave espacial con capacidad para ir a Marte por primera vez en la historia, proeza que no han logrado ni los científicos más acaudalados como Elon Musk.
Plan Ares: el proyecto veracruzano para “ir” a Marte
Pero ¿la diputada Victoria Gutiérrez Pérez estaba equivocada? Aunque, efectivamente, no existe una nave construida “con manos veracruzanas”, no estaba muy lejos de la realidad, pues en este estado sí se impulsó un programa con miras a la exploración del planeta rojo.
Se trata del Plan Ares, un programa de estudio e investigación que busca entender cómo reaccionaría el cuerpo humano a las condiciones de Marte con el objetivo de aportar información para una posible futura exploración.
El programa se basa en simulaciones, cálculos y prototipos de vehículos, con los cuales se busca aportar a la investigación de una posible visita humana a Marte.
Sin embargo, no, hasta el momento no existe una nave espacial mexicana capaz de viajar a Marte. Aunque, seguramente, el talento nacional lo hará posible más pronto de lo que imaginamos.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am