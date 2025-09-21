Diputada morenista asegura que en Veracruz se construyó nave para viajar a Marte y desata burlas | VIDEO

Diputada morenista Victoria Gutiérrez Pérez asegura que en la ciencia y el espacio "tiene que estar el aroma de nuestro café".

No cabe duda de que México es un país con un avanzado desarrollo científico, con grandes proyectos en la mira. Sin embargo, una diputada llevó esto mucho más lejos al asegurar que cerebros nacionales, de Veracruz, se han adelantado a los grandes genios del planeta y han construido una nave especial que permitirá que la humanidad pise Marte por primera vez… ¿será verdad?

En una intervención durante una sesión del Congreso de Veracruz, la diputada morenista Victoria Gutiérrez Pérez aseguró que científicos del estado han dado un paso gigantesco, superando incluso a empresas internacionales como SpaceX de Elon Musk, pues, aseguró, en territorio nacional se construyó una nave con la que la humanidad llegará, por primera vez, al planeta rojo.

Explorar Marte es una de las grandes ambiciones de la ciencia. ı Foto: Wikimedia

De acuerdo con las declaraciones de la legisladora, con este trabajo, los veracruzanos demostrarán que “en la ciencia y el espacio tiene que estar el aroma de nuestro café”. Lo anterior, por supuesto, desató risas entre los internautas.

“Aquí tenemos en Veracruz a grandes científicos. Han hecho una nave espacial, con manos veracruzanas, para [ir] al espacio, para [ir] a Marte. Yo les pedí que me apoyaran para demostrar que en la ciencia y en el espacio tiene que estar el aroma de nuestro café”, dijo la legisladora en su intervención, cuyo video circuló en medios digitales.

La diputada local de Morena en Veracruz, Victoria Gutierrez Pérez dice que científicos veracruzanos diseñaron una nave espacial para ir a Marte. La representante de Xalapa remata con que el espacio debe oler a café.



Lo anterior provocó burlas entre los internautas, pues, aseguran, parece inverosímil que en México se haya construido una nave espacial con capacidad para ir a Marte por primera vez en la historia, proeza que no han logrado ni los científicos más acaudalados como Elon Musk.

Plan Ares: el proyecto veracruzano para “ir” a Marte

Pero ¿la diputada Victoria Gutiérrez Pérez estaba equivocada? Aunque, efectivamente, no existe una nave construida “con manos veracruzanas”, no estaba muy lejos de la realidad, pues en este estado sí se impulsó un programa con miras a la exploración del planeta rojo.

Plan Ares, creado en 2015, buscó simular las condiciones de Marte. ı Foto: FB Plan Ares

Se trata del Plan Ares, un programa de estudio e investigación que busca entender cómo reaccionaría el cuerpo humano a las condiciones de Marte con el objetivo de aportar información para una posible futura exploración.

El programa se basa en simulaciones, cálculos y prototipos de vehículos, con los cuales se busca aportar a la investigación de una posible visita humana a Marte.

A través del Plan Ares, se construyeron prototipos de una nave para viajar a Marte. ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, no, hasta el momento no existe una nave espacial mexicana capaz de viajar a Marte. Aunque, seguramente, el talento nacional lo hará posible más pronto de lo que imaginamos.

