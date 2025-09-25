‘Odio a México’: sirio afirma que no le gusta vivir en el país y es despedido

Sirio es 'funado' en redes por decir que odia vivir en México

Desde hace algunos meses, han salido a la luz diversos videos de comportamientos poco amables por parte de extranjeros para personas de origen mexicano, o bien siendo irrespetuosos en lugares icónicos del país.

A pesar de la amplia crítica hacía estas actitudes y del llamado en redes a respetar al país y sus habitantes, algunos extranjeros continúan mostrando este tipo de comportamientos y volviéndose viral en redes.

Tal es el caso de un ciudadano sirio que reside en México el cual se volvió tendencia en redes sociales debido a sus desafortunados comentarios con respecto al país.

El episodio se registró durante una entrevista callejera realizada por artistas drag queen, en la que se encontraron al ciudadano sirio y le preguntaron si le gustaba vivir en México. La respuesta fue tan tajante como inesperada: con un gesto serio y sin dudarlo contestó que no, añadiendo incluso: “No, odio a México”.

La reacción de las entrevistadoras fue advertirle que recibiría odio en redes sociales, pero el hombre aseguró que no le importaba. Su respuesta, difundida en plataformas digitales, desató indignación y rápidamente se volvió tendencia en TikTok y otras redes.

Poco después se reveló que el extranjero trabajaba en el bar La Vieja Habana, donde la noticia no pasó desapercibida. Al enterarse de sus declaraciones, el establecimiento decidió prescindir de sus servicios de manera inmediata y lo comunicó con orgullo a través de sus redes sociales: “Ya corrimos al sirio”.

El anuncio fue acompañado de un mensaje en el que el negocio aclaró que las opiniones del excolaborador eran estrictamente personales y no reflejaban los valores de la empresa. Asimismo, reafirmaron su compromiso con México y agradecieron el respaldo de los clientes, cerrando con la frase: “¡Viva México!”.

La decisión fue celebrada en internet, donde numerosos usuarios aplaudieron la postura de la empresa y consideraron justificado el despido del hombre por sus comentarios ofensivos hacia el país que lo recibió.

Este caso ha abierto debate sobre la percepción de los extranjeros en México, el impacto de sus declaraciones en redes sociales y la respuesta de la comunidad ante actitudes consideradas como un desprecio hacia la cultura mexicana.

